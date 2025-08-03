با افزایش اسلامهراسی و احساسات ضد ترکتباران در اروپا، دانشجویان ترک در کشورهای مختلف اروپایی با تبعیض و نابرابریهای فزایندهای روبهرو شدهاند.
گزارشی جدید در اینباره، از موارد متعددی پرده برمیدارد که در آن دانشجویان ترکتبار صرفا به دلیل ملیت و باورهای دینی خود، با موانع ناعادلانه در مسیر تحصیل و فعالیت علمی مواجه شدهاند.
یکی از نمونههای شاخص این وضعیت، پرونده دانشجوی ترکتبار رشته روانشناسی است که دانشگاه استکهلم ابتدا با درخواست او موافقت کرد، اما سپس پذیرش وی را به دلیل مواضع سیاسی دولت ترکیه درباره عضویت سوئد در ناتو لغو کرد. این اقدام با واکنش نهاد مقابله با تبعیض در سوئد مواجه شد و نقض قوانین برابری ارزیابی شد.
همچنین، فضای علمی در کشورهای اروپایی، بهویژه در سوئد، آلمان و فرانسه، برای دانشجویان ترکتبار محیطی پراضطراب شده است. بسیاری از آنها احساس میکنند بهجای امکان رشد علمی، با پیشداوری و بیاعتمادی روبهرو هستند.
همچنین دادهها نشان میدهد که حملات به مساجد و مسلمانان در اروپا، بهویژه در آلمان که میزبان جمعیت بزرگی از ترکتباران است، بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته است. تحلیلگران، رشد جریانهای راستافراطی و سیاستهای ضدمهاجرت را عامل تشدید این روند میدانند.