بازدید مردم آرژانتین از مسجد شیعی التوحید در شب معابد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم سالانه «شب بازدید از معابد» در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، نزدیک به صد نفر از بازدیدکنندگان با حضور در مسجد شیعی التوحید با آموزه‌های اسلام از نزدیک آشنا شدند و ضمن گفتگو در فضایی دوستانه، به سخنرانی حجت‌الاسلام شیخ عبدالکریم پاز گوش فرا دادند.

شایان ذکر است شب بازدید از معابد رویدادی سالانه در بوئنوس آیرس آرژانتین است که در آن معابد و اماکن مذهبی مختلف (از جمله مساجد، کلیساها و کنیسه‌ها) درهای خود را به روی عموم باز می‌کنند.

