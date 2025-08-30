درخواست قضایی در آرژانتین برای بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دو وکیل فعال در زمینه حقوق بشر اعلام کردند که شکایتی جنایی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل به دادگاه‌های فدرال آرژانتین ارائه کرده‌اند. هدف این شکایت، بازداشت نتانیاهو در صورت ورود به خاک آرژانتین است، در حالی که گزارش‌هایی از احتمال سفر وی به این کشور در ماه سپتامبر منتشر شده است.

در متن شکایت آمده است که نتانیاهو باید به دلیل حادثه‌ای که در تاریخ ۲۳ مارس رخ داد و منجر به شهادت ۱۵ نفر از جمله چند تن از کارکنان امدادی در غزه شد، تحت پیگرد قرار گیرد.

این شکایت توسط «رودولفو یانزون» وکیل آرژانتینی و «راجی صورانی» مدیر مرکز فلسطینی حقوق بشر، تنظیم شده است. آن‌ها در متن شکایت تأکید کرده‌اند که نتانیاهو مسئولیت جنایی دارد و در ارتکاب جنایات جنگی از جمله ایجاد عمدی مرگ از طریق گرسنگی و همچنین قتل، آزار و اذیت و اعمال غیرانسانی دیگر شریک بوده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، احتمال دارد نتانیاهو ماه آینده به آرژانتین سفر کند، هرچند دولت این کشور هنوز این سفر را تأیید نکرده است. روزنامه «کلارین» آرژانتین گزارش داده که نتانیاهو ممکن است به جای سفر مستقیم به شهر «بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین با «خاویر میلی» رئیس جمهور آرژانتین در نیویورک، دیدار کند؛ این دیدار همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل در پایان ماه سپتامبر خواهد بود.

پیش‌تر در ماه آگوست، انجمن کارکنان دولتی و گروه حقوق بشری «HIJOS» نیز یادداشت قضایی برای بازداشت نتانیاهو به دادگاه‌های فدرال آرژانتین ارائه کرده بودند.

