به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حادثه‌ای شبانه در منطقه سریبومی ایالت آسام هند، امام جماعت مسجد محلی با استفاده از بلندگوی مسجد در سپیده‌دم، روستاییان را از سقوط یک خودرو به داخل یک برکه آگاه کرد و زمینه نجات جان هفت سرنشین را فراهم آورد. این خودرو که از مسیر بزرگراه منحرف شده بود، پیش از آنکه کاملاً در آب فرو رود، با کمک اهالی نجات یافت.

بنا به گزارش پلیس و منابع محلی، این حادثه نزدیک نیلام‌بازار در منطقه بهادورپور رخ داد؛ جایی که یک خودرو کنترل خود را از دست داده و به داخل آب سقوط کرد. امام جماعت مسجد، عبدالـباسط، پس از شنیدن صدای شدید برخورد از مسجد خارج شد و هنگامی که نور چراغ خودرو را زیر آب دید، فوراً با پخش پیام هشدار از سیستم صوتی مسجد اهالی را فراخواند.

دقایقی بعد، گروهی از روستاییان به محل رسیدند، به داخل آب پریدند و با شکستن شیشه‌ها، هر هفت سرنشین خودرو را زنده بیرون کشیدند. مسافران که از هندوهای در حال بازگشت از سیلچَر به تریپورا بودند، از نجات‌دهندگان و امام مسجد قدردانی کردند. روحانی محلی، عبدالـحفیظ، اقدام این پیش‌نماز را «پیامی حقیقی از انسانیت» توصیف کرد.

عبدالـباسط نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد: «در آن لحظه به دین یا چیز دیگری فکر نکردیم؛ نجات جان انسان‌ها اولویت بود.» پلیس علت حادثه را در دست بررسی دارد و لغزندگی جاده و کمبود دید در شب را عوامل احتمالی دانست. این اقدام انسانی که مورد تحسین گسترده قرار گرفته، جلوه‌ای از همبستگی و اخلاق اسلامی در لحظه‌ای بحرانی توصیف شده است.

