قتل فجیع همسر و دو دختر امام جماعت یک مسجد در هند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی روستای گنگناولی در منطقۀ بَگپَت ایالت اوتار پرادش هند چند روز پیش با صحنهای هولناک روبهرو شدند؛ همسر و دو دختر خردسال امام جماعت مسجد اصلی روستا به طرز فجیعی در داخل محل سکونتشان، در محوطۀ مسجد، به قتل رسیده بودند.
این حادثه زمانی آشکار شد که امام مسجد پس از بازگشت به خانه متوجه قفل بودن در از داخل شد و پس از شکستن در به همراه اهالی، با پیکرهای غرق در خون اعضای خانوادهاش روبهرو شد.
با انتشار سریع خبر، فضای روستا بهتزده و ملتهب شد. نیروهای پلیس به همراه مقامات ارشد منطقه به سرعت در محل حاضر شدند، اجساد را برای کالبدشکافی انتقال دادند و کارشناسان جنایی را جهت بررسی صحنه و جمعآوری شواهد فراخواندند. به گفتۀ فرمانده پلیس بگپت، پرونده قضایی تشکیل شده و چند تیم تحقیقاتی مأمور بررسی همهجانبه پرونده شدهاند.
مقامهای پلیس اعلام کردند که با گذشت چند روز هنوز انگیزۀ این جنایت مشخص نیست و فرضیههای مختلف مطرح است. تعدادی مظنون برای بازجویی بازداشت شده و تصاویر دوربینهای مداربسته مناطق اطراف نیز در حال بررسی است. این جنایت تکاندهنده موجی از اندوه و خشم را در میان مردم روستا برانگیخته و ساکنان خواستار شناسایی و مجازات سریع عاملان آن شدهاند.
