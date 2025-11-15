به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد پیسهیون/پیسهیون در شهرستان ساسکس، بریتانیا، قصد دارد یک روز بازدید برای اهالی محلی برگزار کند و یکی از متولیان آن اعلام کرده که امیدوار است حادثه آتشسوزی را به فرصتی مثبت برای جامعه تبدیل کند. این مسجد در ماه اکتبر هدف حمله قرار گرفت و شعلههای آتش در ورودی آن شعلهور شد، بهطوری که نمازگزاران مجبور شدند از میان آتش عبور کنند تا جان خود را نجات دهند.
حادثه در حال حاضر در دادگاه پیگیری میشود و دو مرد، ریکی رایدر از سیفورد و جک اسلوی از پیسهاون، با اتهام آتشسوزی با قصد به خطر انداختن جان دیگران و دو مورد آتشسوزی اضافی، در دادگاه اولد بیلی حاضر شدهاند. هر دو متهم تا جلسه بعدی که در ۲۷ مارس برگزار میشود، بازداشت هستند و تاریخ احتمالی محاکمه نیز برای دسامبر ۲۰۲۶ تعیین شده است.
محمد خان، متولی مسجد، گفت: جامعه ما بسیار هیجانزده است تا از بازدیدکنندگان استقبال کنند او افزود: ما میخواهیم نشان دهیم که چگونه میتوانیم ارزش افزوده برای جامعه ایجاد کنیم و حتی چیزی بد میتواند به یک فرصت مثبت تبدیل شود.
این آتشسوزی به ورودی مسجد آسیب جدی زد و یک خودرو در نزدیکی آن نیز نابود شد. پس از حادثه، نخستوزیر کییر استارمر و وزیر کشور شابانا محمود از مسجد بازدید کردند تا حمایت خود را نشان دهند.
زویی نیکلسون، رهبر شورای منطقه لوئیس، از ایستادگی مسجد ابراز تحسین کرد و گفت: میتوانستند پس از این حادثه درهای خود را ببندند، اما جامعه تصمیم گرفت همچنان باز بماند و فعالیتهای آموزشی و خدمات اجتماعی خود را ادامه دهد.
...........
پایان پیام
نظر شما