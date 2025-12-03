به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سعید روستا آزاد معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به پیشینه برگزاری جشنواره نوآوری های تبلیغی جنات اظهار کرد: پس از برگزاری دیدار جمعی از مبلغین با مقام معظم رهبری با مبلغین در سال ۱۴۰۲ و تاکید ایشان بر معرفی تجربیات تبلیغی ایده برگزاری جشنواره جنات زده شد. برگزاری این جشنواره مصوبه شورای عالی هماهنگی نهادهای حوزوی بود و فراخوان جشنواره در سال ۱۴۰۳ اعلام شد و اختتامیه جشنواره پس از یک سال و اندی، برگزار می شود.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه جشنواره جنات در روز سه شنبه ۱۸ آذرماه در ساعت ۹ صبح در سالن همایش های بین المللی غدیر در شهر قم، برگزار خواهد شد. سخنرانان این مراسم آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه و حجت الاسلام و المسلمین احمد واعظی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه هستند. ضمن تقدیر از برگزیدگان جشنواره جنات نمایشگاه پوستری از تجربیات این برگزیدگان برپا خواهد شد.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: هزار و ۲۵۳ تجربه تبلیغی توسط مبلغان در جشنواره جنات، شرکت کرده است. برخی از تجربیات توسط مبلغان در ۱۴ رویداد جشنواره جنات در استان های مختلف در طول یک سال اخیر، عرضه شده است. با صاحبان ۸۵۰ تجربه تبلیغی شرکت کننده در جشنواره جنات، مصاحبه تفصیلی انجام دادیم که این مصاحبه در سایت این جشنواره برای استفاده عموم، بارگزاری شده است.

روستا آزاد با بیان این که جشنواره جنات به شناخت خلاءها و کاستی در زمینه تبلیغ، کمک می کند، خاطرنشان کرد: ۴۲ درصد از شرکت کنندگان در این جشنواره، مبلغان خواهر و ۵۸ درصد دیگر از شرکت کنندگان، برادران مبلغ می باشند. در این جشنواره، روشن ها و قالب های نوین برای تبلیغ معرفی می شود. به دنبال این هستیم که جشنواره جنات در آینده استمرار داشته باشد و دوره های آتی آن هر دو یا سه سال یک بار، برگزار شود.

