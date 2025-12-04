به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور ایالات متحده در سخنانی از کاخ سفید اعلام کرد که «اکنون در خاورمیانه صلحی برقرار شده که از سوی ۵۹ کشور مورد حمایت است»، و آن را «دستاوردی با حمایت گسترده بینالمللی» توصیف کرد.
با این حال، در سایه این ادعا، واقعیت میدانی کاملاً متفاوت است. از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم اسرائیل با حمایت مستقیم آمریکا، جنگی تمامعیار علیه نوار غزه آغاز کرده که از سوی بسیاری از ناظران بینالمللی به عنوان جنگ نسلکشی یا جنگ اباده توصیف میشود. این عملیات تا کنون به شهادت بیش از ۷۰ هزار فلسطینی و مجروح شدن حدود ۱۷۱ هزار نفر انجامیده است؛ قربانیان عمدتاً کودکان و زنان هستند.
طبق توافق آتشبس میان اسرائیل و جنبش مقاومت اسلامی حماس که از ۱۰ اکتبر گذشته وارد مرحله اجرایی شد، قرار بود درگیریها پایان یابد. اما گزارشها نشان میدهد که ارتش اسرائیل به طور روزانه این توافق را نقض میکند؛ حملات هوایی و زمینی در نقاط مختلف غزه ادامه دارد و در نتیجه، هر روز دهها فلسطینی شهید و زخمی میشوند.
توافق یادشده، در چارچوب طرحی بیستبندی ارائهشده از سوی کاخ سفید در اواخر سپتامبر سال گذشته تنظیم شد؛ طرحی که اسرائیل از ۱۰ اکتبر وارد مرحله نخست آن شد.
بر اساس این طرح، مرحله اول شامل توقف فوری حملات، ورود کمکهای انسانی و تبادل اسرا میان اسرائیل و حماس است؛ اما تلآویو با نقض مکرر مفاد آتشبس مانع از عبور توافق به مرحله دوم شده است.
طبق مفاد مرحله دوم این طرح، قرار است اداره غزه به دولت انتقالی موقت فلسطینی واگذار شود؛ این دولت شامل کمیتهای از کارشناسان و تکنوکراتهای غیرسیاسی خواهد بود. همچنین در این مرحله، برنامهای اقتصادی برای بازسازی غزه از سوی رئیسجمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ تدوین خواهد شد.
با وجود این طرح و ادعای «صلح» از جانب واشنگتن، ادامه حملات اسرائیل و قربانی شدن هزاران غیرنظامی، آینده اجرای این برنامه را در هالهای از ابهام قرار داده و در عرصه بینالمللی با واکنشها و انتقادات گسترده روبهرو ساخته است.
.....................
پایان پیام
نظر شما