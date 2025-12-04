به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق پس از انتشار لیستی در روزنامه رسمی وزارت دادگستری مبنی بر مسدودسازی اموال تروریستها از جمله حزبالله لبنان و جنبش حوثی یمن، مجبور به موضعگیری مجدد شد و اعلام کرد که این لیست نیازمند اصلاح است.
بر اساس آنچه خبرگزاری رسمی عراق (واع) منتشر کرد، کمیته مسدودسازی اموال تروریستهای عراق اعلام کرد که اسامی بعضی از نهادها و أشخاص از این لیست حذف خواهند شد، هرچند که جزئیات دقیقی در مورد حذف کدام گروهها ارائه نکرد.
این تحولات پس از آن رخ داد که روزنامه وقایع (جریدة الوقائع) وابسته به وزارت دادگستری عراق، تصاویری منتشر کرد که نشان میداد دولت عراق رسماً الحوثیین و حزبالله را در لیست سازمانهای تروریستی قرار داده و دستور تجمید أموال آنها صادر شده است.
این اقدام دولت عراق در سایه فشارهای فزاینده آمریکا و روابط پیچیده بغداد میان واشنگتن و تهران صورت گرفت. عراق که هم شریک اقتصادی ایالات متحده است و هم همسایه و متحد کلیدی ایران (که از طریق گروههای مسلح شیعه و أحزاب سیاسی قدرتمند در بغداد نفوذ دارد)، در تلاش است تا از گرفتار شدن در محور تنشهای منطقهای دوری جوید.
این موضعگیری متناقض، نشاندهنده توازن دشوار دولت عراق میان حفظ روابط حیاتی با ایران، که بقای اقتصادیاش به حمایت تهران وابسته است، و مدیریت فشارهای دولت آمریکا برای اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه تهران است.
این گزارشها در شرایطی منتشر میشوند که ایران در پی حملات اخیر اسرائیل علیه متحدانش نظیر حزبالله و حماس، تحت فشارهای نظامی و امنیتی بیشتری قرار گرفته است.
