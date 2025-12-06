به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه آمریکا امروز شنبه اعلام کرد که واشنگتن از عقب‌نشینی عراق در تصمیم خود برای مسدود کردن دارایی‌های حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله یمن «به شدت ناامید» شده است و تأکید کرد که فشارها بر بغداد ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه mtv مدعی شد: «هر دو گروه تهدیدی برای منطقه و جهان هستند.»

«تامی بروس» در دخالت آشکار در کشورهای دیگر، افزود: «کشورها باید مانع استفاده از خاک خود توسط نیروهای وابسته به ایران برای آموزش، جمع‌آوری پول، دستیابی به سلاح یا اجرای حملات شوند.»

سخنگو همچنین گفت: «ایالات متحده به فشار بر عراق برای اتخاذ اقدامات ملموس علیه گروه‌های وابسته به ایران که منافع آمریکا و عراق را تهدید می‌کنند، ادامه خواهد داد.»

گفتنی است عراق پیش‌تر در روزنامه رسمی «الوقائع» تصمیمی منتشر کرده بود که بر اساس آن دارایی‌های چند نهاد، از جمله حزب‌الله و انصارالله، مسدود می‌شد اما کمیته مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها بعداً توضیح داد که درج این نام‌ها به درخواست خارجی صورت گرفته و عراق صرفاً با قرار گرفتن افراد مرتبط با داعش و القاعده در فهرست موافقت کرده است.

