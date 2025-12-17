عراق شماری از مسئولان را در پی تروریستی اعلام کردن حزب الله و انصارالله برکنار کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت عراق شماری از مسئولان را به دلیل خطای رخ داده در انتشار رسمی تصمیمات کمیته توقیف اموال تروریستها برکنار کرد.
در اواخر آبان ماه امسال در شماره 4848 روزنامه رسمی «الوقائع العراقیة»، به اشتباه نام «حزبالله لبنان» و «جنبش انصارالله یمن» در فهرست گروههای مشمول توقیف داراییها درج شد؛ در حالی که کمیته رسمی مربوطه چنین تصمیمی نگرفته بود.
دفتر نخستوزیر عراق در بیانیهای اعلام کرد که دولت توصیههای کمیته تحقیق ویژه را پذیرفته و بر اساس آن، برخی مسئولان برکنار و برخی دیگر جابهجا شدند. بانک مرکزی عراق نیز در ابتدای دسامبر جاری (آذر 1404) توضیح داد که درج این دو نام ناشی از خطا و سهو بود و بلافاصله دستور حذف و اصلاح محتوا صادر شد. این نهاد تأکید کرد که مواضع سیاسی و انسانی عراق، اصولی و ثابت است و تحت هیچگونه فشار یا تفسیر نادرست قرار نمیگیرد.
بر اساس بیانیه رسمی، تحقیقات فوری، دولت مسئولان خطا را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای مجازات آنان انجام شد، بهویژه پس از آنکه این سند واکنشهای گستردهای در محافل سیاسی برانگیخت. همچنین تأکید شد که مطالب منتشرشده در روزنامه رسمی، بازتابدهنده طبقهبندیهای رسمی دولت عراق نبوده است.
...............................
پایان پیام/ 167
نظر شما