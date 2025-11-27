همزمان، شاون وان‌دیور، بنیان‌گذار ائتلاف کهنه‌سربازان آمریکایی «افغان ایواک» که در اسکان مجدد پناهجویان افغان فعالیت می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما اجازه نمی‌دهیم عمل یک فرد دیوانه بهانه‌ای برای آسیب زدن به کل جامعه افغانستانی شود. هیچ‌کس نباید به خاطر رفتار فرد دیگری قضاوت شود.»

وی از رسانه‌ها، مقام‌های منتخب و تصمیم‌گیرندگان خواست جامعه افغانستان را به دلیل «انتخاب دیوانه‌وار یک نفر» شیطانی جلوه ندهند.

جزئیات حادثه

رحمان‌الله لکنوال، ۲۹ ساله، شهروند افغانستان که در سپتامبر ۲۰۲۱ در جریان تخلیه کابل که به دست طالبان افتاده بود، پس از اخذ ویزای آمریکا به این کشور منتقل شده بود، روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن به دو نظامی گارد ملی آمریکا شلیک کرد و آن‌ها را کشت.

واکنش دولت آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بلافاصله پس از این حمله دستور داد که پرونده تمامی شهروندان افغانستانی که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن به آمریکا وارد شده‌اند، «دوباره بررسی» شود.

همچنین اداره خدمات مهاجرتی این کشور اعلام کرد بررسی درخواست‌های مهاجرتی همه شهروندان افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

