  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

ریچارد بنت در واکنش به حادثه واشنگتن: فرد خاطی باید مجازات شود نه کل افغانستانی‌ها

۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۴
کد مطلب: 1754856
ریچارد بنت در واکنش به حادثه واشنگتن: فرد خاطی باید مجازات شود نه کل افغانستانی‌ها

ریچارد بنت و شاون وان‌دیور در واکنش به تیراندازی یک شهروند افغان به دو نظامی آمریکایی در واشنگتن، خواستار پاسخگویی فرد مجرم و پرهیز از تعمیم جرم او به تمام افغانستانی‌های مقیم آمریکا شدند. ترامپ دستور بازنگری پرونده همه افغان‌های واردشده در دوره بایدن را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در واکنش به تیراندازی یک شهروند افغان به دو نظامی آمریکایی در واشنگتن، تأکید کرد که فرد مجرم باید به طور کامل پاسخگو باشد، اما کل جامعه افغانستانی نباید به دلیل اقدام یک نفر تنبیه شود.

وی روز پنجشنبه (۶ آذر) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: کاملاً موافقم که مجرم باید پاسخگو باشد، اما مجازات کل جامعه افغانستان به خاطر عمل یک نفر به شدت ناعادلانه و کاملاً بی‌معنا است. خونسردی باید حفظ شود.

همزمان، شاون وان‌دیور، بنیان‌گذار ائتلاف کهنه‌سربازان آمریکایی «افغان ایواک» که در اسکان مجدد پناهجویان افغان فعالیت می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما اجازه نمی‌دهیم عمل یک فرد دیوانه بهانه‌ای برای آسیب زدن به کل جامعه افغانستانی شود. هیچ‌کس نباید به خاطر رفتار فرد دیگری قضاوت شود.»

وی از رسانه‌ها، مقام‌های منتخب و تصمیم‌گیرندگان خواست جامعه افغانستان را به دلیل «انتخاب دیوانه‌وار یک نفر» شیطانی جلوه ندهند.

جزئیات حادثه

رحمان‌الله لکنوال، ۲۹ ساله، شهروند افغانستان که در سپتامبر ۲۰۲۱ در جریان تخلیه کابل که به دست طالبان افتاده بود، پس از اخذ ویزای آمریکا به این کشور منتقل شده بود، روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن به دو نظامی گارد ملی آمریکا شلیک کرد و آن‌ها را کشت.

واکنش دولت آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بلافاصله پس از این حمله دستور داد که پرونده تمامی شهروندان افغانستانی که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن به آمریکا وارد شده‌اند، «دوباره بررسی» شود.

همچنین اداره خدمات مهاجرتی این کشور اعلام کرد بررسی درخواست‌های مهاجرتی همه شهروندان افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

.................

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha