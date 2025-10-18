پارلمان پرتقال طرح ممنوعیت پوشش نقاب و برقع را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان پرتغال طرح حزب راست افراطی چگا (ممنوعیت استفاده از پوشش کامل صورت،استفاده از نقاب و برقع در بیشتر اماکن عمومی،) را تصویب کرد.

طبق این طرح، جریمه‌های پیشنهادی برای پوشیدن پوشش کامل صورت در اماکن عمومی بین ۲۰۰ تا ۴ هزار یورو (۲۳۴ تا ۴۶۷۰ دلار) خواهد بود و مجبور کردن کسی به استفاده از آن می‌تواند تا سه سال زندان داشته باشد. با این حال، استفاده از پوشش کامل صورت در هواپیماها، اماکن دیپلماتیک و نمازخانه‌ها همچنان مجاز است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که طرح تصویب‌شده اکنون برای بررسی به کمیته امور قانون اساسی، حقوق، آزادی‌ها و ضمانت‌ها ارسال خواهد شد. در صورت تصویب نهایی، پرتغال به جمع کشورهایی در اروپا مانند فرانسه، اتریش، بلژیک و هلند خواهد پیوست که پیش‌تر ممنوعیت کامل یا جزئی این پوشش‌ها را اعمال کرده‌اند.

گفتنی است مارسلو رِبِلو دی سوسا، رئیس‌جمهور پرتقال، هنوز می‌تواند این طرح را وتو کند یا برای بررسی به دیوان قانون اساسی ارجاع دهد.

در جلسه پارلمان، طرح آندره وِنتورا رهبر حزب Chega با مخالفت چندین زن قانون‌گذار از احزاب چپ مواجه شد، اما طرح با حمایت ائتلاف حزب راست تصویب شد. ونتورا همچنین طی پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: امروز روزی تاریخی برای دموکراسی و حفاظت از ارزش‌ها، هویت و حقوق زنان است.

آندریا نِتو، نماینده حزب حاکم دموکراتیک-اجتماعی، پیش از رأی‌گیری گفت: این بحث درباره برابری بین مردان و زنان است. هیچ زنی نباید مجبور به پوشاندن صورت خود شود.

دو حزب از ده حزب حاضر در پارلمان در رأی‌گیری ممتنع بودند: حزب People-Animals-Nature و حزب Together for the People که پیش‌تر اعلام کرده بودند این طرح می‌تواند به تبعیض منجر شود.

با این حال، استفاده از پوشش کامل صورت در پرتغال بسیار نادر است و تنها تعداد اندکی از زنان مسلمان در اروپا چنین پوششی دارند.

