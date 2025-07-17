تصویب ساخت مسجدی جدید در پایتخت پرتغال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع شهرداری لیسبون با اکثریت آرا، توصیه‌نامه‌ای را به تصویب رساند که از شورای شهر می‌خواهد ارتباطات رسمی با نمایندگان جوامع اسلامی برقرار کند و روند ساخت مسجدی در منطقه مارتین مونیز–آلامدا را پیش ببرد.

در جلسه اخیر مجمع شهرداری لیسبون، با رأی موافق احزاب سوسیالیست، کمونیست، سبزها، لیبره، پان، و دو نماینده مستقل، پیشنهاد آغاز فرآیند ساخت مسجدی جدید در محور مارتین مونیز–آلامدا به تصویب رسید. این اقدام با هدف تأمین فضایی شایسته برای عبادت جوامع اسلامی منطقه صورت گرفته است.

این توصیه‌نامه حاصل گزارش مشترک کمیته‌های سوم و ششم مجمع شهرداری است که به حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری و حقوق اجتماعی می‌پردازند. در این گزارش، ضمن مشورت با نهادهایی چون مرکز اسلامی بنگلادش و جامعه اسلامی لیسبون، بر نیاز به فضاهای امن و مناسب برای عبادت مسلمانان تأکید شده است.

همچنین توصیه شده است که برنامه‌هایی برای تقویت همگرایی اجتماعی و احترام به تنوع فرهنگی و دینی در لیسبون اجرا شود. ساخت میدان موراریا نیز به‌عنوان راه‌حلی شهری برای دو خیابان مجاور، بدون وابستگی به پروژه مسجد، پیشنهاد شده است.

