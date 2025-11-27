عبدالفتاح البرهان: نیروهای واکنش سریع، از حمایت گسترده تسلیحاتی و مالی خارجی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبدالفتاح البرهان»، فرمانده ارتش سودان و رئیس شورای حاکمیت انتقالی، در مقاله‌ای مفصل در روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» جنگ جاری در سودان را شورش مسلحانه نیروهای واکنش سریع دانست و تأکید کرد که این جنگ جنگ بین دو ژنرال نیست.

برهان در این مقاله بار دیگر مخالفت خود با توصیف جنگ به‌عنوان «نزاع میان دو ژنرال» را تکرار کرد و آن را «شورش مسلحانه» از سوی میلیشیایی با سابقه طولانی در نسل‌کشی و خشونت جنسی خواند.

وی اشاره کرد که ارتش سودان در چارچوب توافق دسامبر ۲۰۲۲ در تلاش برای ادغام نیروهای واکنش سریع در ارتش ملی بود، اما رهبری این گروه پیمان را شکست.

برهان همچنین تأکید کرد که واکنش سریع به تنهایی نمی‌جنگد و از «حمایت گسترده تسلیحاتی و مالی» خارجی برخوردار است، هرچند نامی از این حامیان نبرد. او هشدار داد که ادامه جنگ می‌تواند ثبات دریای سرخ در شرق و منطقه ساحل در غرب را تهدید کند و این امر خطری مستقیم برای منافع آمریکا خواهد بود.

وی کشتار شهر «الفاشر» در اواخر اکتبر گذشته را «نسل‌کشی» توصیف کرد که به کشته شدن حدود ۱۰ هزار غیرنظامی انجامید و از رئیس‌جمهور آمریکا خواست تا با فشار بر حامیان خارجی نیروهای واکنش سریع «گام بعدی» را بردارد.

برهان شرط اصلی تحقق صلح را تفکیک کامل میلیشیای واکنش سریع و مزدوران آن دانست و افزود: تنها کسانی که دستشان به جنایت آلوده نشده، می‌توانند در ارتش ملی ادغام شوند. او همچنین بر پایبندی ارتش به روند انتقالی برای رسیدن به حکومت مدنی و دموکراتیک تأکید کرد.

