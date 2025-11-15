به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش سودان امروز شنبه از آغاز یک عملیات نظامی گسترده در ایالت شمال کردفان خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب تلاش‌های فزاینده برای تأمین امنیت منطقه و اعمال کنترل کامل صورت گرفته است.

به گفته «محمد ابراهیم» خبرنگار شبکه «القاهرة الإخباریة» از خارطوم، ارتش سودان موفق شده پیشروی قابل توجهی داشته باشد و کنترل دو موقعیت راهبردی در این ایالت را دوباره به دست گیرد.

ارتش سودان توانست کنترل کامل منطقه «ام دم حاج احمد» در شمال کردفان را بازپس گیرد؛ منطقه‌ای که پیش‌تر در اختیار نیروهای واکنش سریع قرار داشت. همچنین نیروهای ارتش موفق شدند منطقه «کازقیل» در جنوب شهر «الابیض» را تحت کنترل خود درآورند.

این تحولات میدانی در شرایطی رخ می‌دهد که ایالت‌های کردفان و دارفور شاهد درگیری‌های شدید هستند. ارتش سودان تلاش دارد تمامی مناطق شمال کردفان را آزاد کند؛ اقدامی که بخشی از راهبرد گسترده‌تر برای آزادسازی دارفور و شکستن محاصره شهر «الفاشر» محسوب می‌شود.

ایالت‌های کردفان شمالی و غربی به عنوان محورهای راهبردی درگیری شناخته می‌شوند و نبردهای سنگین در غرب کردفان ادامه دارد. از سوی دیگر، نیروهای واکنش سریع شهر «بابنوسه» را که محل استقرار تیپ ۲۲ پیاده ارتش است، در محاصره قرار داده‌اند.

شهر «الابیض» مرکز شمال کردفان، نیز بارها شاهد درگیری و حملات بوده و هشدارها درباره افزایش خشونت در سراسر کردفان رو به فزونی است.

این عملیات نظامی همزمان با وخامت اوضاع انسانی و هشدارهای بین‌المللی درباره خطر قحطی و جنایات در دارفور، به‌ویژه شهر الفاشر، صورت می‌گیرد. همچنین درخواست‌های فزاینده‌ای برای توقف دخالت‌های خارجی در این بحران مطرح شده است.

