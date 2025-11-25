ارتش سودان، حمله نیروهای واکنش سریع به شهر بابنوسه را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی سودانی اعلام کرد که ارتش این کشور، حمله جدید نیروهای واکنش سریع به شهر بابنوسه در غرب کردفان را دفع کرده است.

این منبع در گفت‌وگو با خبرگزاری «آناتولی» گفت: «نیروهای تیپ ۲۲ پیاده ارتش موفق شدند مهاجمان مسلح به سلاح‌های سبک و سنگین را عقب برانند و خسارات سنگینی به نفرات و تجهیزات آنان وارد کنند.»

در حالی که نیروهای واکنش سریع اعلام کرده بودند که در حال پیشروی به سمت بابنوسه برای تصرف شهر هستند، ارتش طی روزهای اخیر چندین حمله آنان را با استفاده از توپخانه، پهپاد و خودروهای زرهی ناکام گذاشته است. بابنوسه از ژانویه ۲۰۲۴ در محاصره قرار دارد و ارتش برای نیروهای خود در داخل شهر نیز تدارکات هوایی ارسال کرده است.

همزمان، سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل گزارش داد بیش از ۶۰۰ نفر از دو روستا در جنوب کردفان به دلیل تشدید ناامنی گریخته‌اند. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در تاریخ ۲۲ نوامبر جاری، ۶۴۵ نفر از روستاهای «تبسه» و «افنوری» در منطقه العباسیه تقلی آواره شدند و وضعیت امنیتی به سرعت رو به وخامت گذاشته است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که بیش از ۱۰۶ هزار نفر از شهر «الفاشر» در شمال دارفور پس از سقوط آن به دست نیروهای واکنش سریع در ۲۶ اکتبر گذشته گریخته‌اند.

سازمان «یونیسف» نیز اعلام کرد: تعداد دقیق آوارگان ۱۰۶,۳۸۷ نفر است که به ۳۷ منطقه در ۱۱ ایالت سودان منتقل شده‌اند. این سازمان هشدار داد ناامنی شدید در مسیرهای سفر همچنان مانع جابه‌جایی مردم است و وضعیت بسیار متشنج و غیرقابل پیش‌بینی باقی مانده است.

