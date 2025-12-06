۷۹ کشته از جمله ۴۳ کودک در حمله پهپادی به یک مهدکودک در جنوب سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله پهپادی نیروهای واکنش سریع به یک مهدکودک در جنوب سودان، ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت.

این حمله روز پنج‌شنبه در شهر «کلوقی» واقع در ایالت جنوب کردفان رخ داد. طبق بیانیه منتشرشده در شامگاه جمعه، امدادگران حاضر در محل نیز در حمله دوم و غیرمنتظره هدف قرار گرفتند.

وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای واکنش سریع در شهر کلوقی واقع در ایالت جنوب کردفان، قتل عام جدید مرتکب شدند و در این حمله 79 غیرنظامی، از جمله 43 کودک و 6 زن، جان خود را از دست دادند.

این حمله بخشی از درگیری‌های مستمر میان نیروهای واکنش سریع و ارتش سودان است که بیش از دو سال ادامه دارد و در حال حاضر، تمرکز اصلی نبردها در ایالت‌های نفت‌خیز کردفان قرار دارد.

