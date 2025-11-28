به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل هشدار داد که درگیری تقریباً سهساله میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع، بیش از ۲۱.۲ میلیون نفر را در سراسر کشور با گرسنگی شدید روبهرو کرده است.
این سازمان در پیامی در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که وقوع قحطی در دو منطقه تأیید شده است. همچنین اشاره کرد که در مناطقی که شدت درگیریها کاهش یافته، برنامه جهانی غذا توانسته دامنه کمکرسانی خود را گسترش دهد که این امر موجب کاهش سطح گرسنگی شده است.
این هشدارها پس از آن منتشر شد که نیروهای پشتیبانی سریع در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ کنترل شهر الفاشر، بزرگترین شهر ایالت دارفور، را پس از محاصرهای که از ماه مه آغاز شده بود، به دست گرفتند. وخامت اوضاع امنیتی باعث آوارگی دهها هزار نفر شده و گزارشهایی از نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای مسلط منتشر شده است.
شورای حقوق بشر نیز در ۱۴ نوامبر جلسهای ویژه برای بررسی اوضاع برگزار کرد و ضمن محکوم کردن افزایش خشونت در الفاشر، خواستار تحقیق فوری درباره موارد نقض حقوق بشر شد.
درگیری و خسارات
الفاشر از آسیبدیدهترین مناطق درگیری در سوریه به شمار میرود؛ جایی که نبردهای شدید در نهایت با تسلط نیروهای پشتیبانی سریع پایان یافت و موج وسیعی از آوارگی را رقم زد. ویدئوهایی که از سوی اعضای این نیرو منتشر شده، عملیات کوچ اجباری و قتل و شکنجه غیرنظامیان را نشان میدهد.
دهها هزار نفر از شهر الفاشر گریختهاند، در حالی که ویدئوهای منتشرشده حاکی از قتل، شکنجه و آزار گسترده افراد بیدفاع است.
جنگ سودان بحران انسانی را وخیمتر کرده و تاکنون موجب کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر از آوریل سال ۲۰۲۳ میلادی شده است.
از مجموع ۱۸ ایالت کشور سودان، نیروهای پشتیبانی سریع بر پنج ایالت دارفور در غرب کنترل دارند؛ درحالیکه بخشهای شمالی دارفور تحت کنترل ارتش سودان است و ارتش نیز بر بیشتر مناطق ۱۳ ایالت دیگر ـ از جمله پایتخت خارطوم ـ تسلط دارد.
درخواست و هشدارها
«استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در گفتوگو با الجزیره از نیویورک، طرفین درگیری در سودان را به توقف فوری خشونت فراخواند و از کشورهایی که از هر یک از طرفین حمایت میکنند خواست دخالت خود را متوقف کنند.
او گفت: خطراتی که مردم غیرنظامی را تهدید میکند روشن است. غیرنظامیان بیشترین رنج را در این درگیری میکشند. ما هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی را محکوم میکنیم. نیروهای پشتیبانی سریع و ارتش سودان باید خشونت را متوقف کنند. همچنین دولتهایی که از هر طرف حمایت میکنند باید از ریختن بنزین روی آتش دست بردارند.
