آغاز مجمع دوحه ۲۰۲۵ با تأکید قطر بر تقویت عدالت در نظام جهانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و سومین دوره مجمع دوحه، با حضور گسترده سران کشورها، تصمیمگیرندگان و دیپلماتهای بینالمللی، روز شنبه با شعار «تقویت عدالت؛ از وعدهها تا واقعیت ملموس» در دوحه آغاز به کار کرد.
امیر قطر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، در افتتاحیه این مجمع که بیش از ۶ هزار شرکتکننده از حدود ۱۶۰ کشور را گرد هم آورد، حضور داشت.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، در سخنرانی افتتاحیه تأکید کرد که راهحلهای عادلانه تنها ضامن صلح پایدار است و فقدان مسئولیتپذیری (پاسخگویی) یکی از عوامل اصلی افزایش بحرانها در جهان است. وی با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار داشت: «جهان بیش از وعده، نیازمند عدالتی است که سخنان را به عمل تبدیل کند و این عدالت باید بدون معیار دوگانه اعمال شود.»
نخستوزیر قطر همچنین نقش دوحه در میانجیگری بینالمللی را یک «مسیر ثابت» در سیاست خارجی این کشور خواند و اعلام کرد که قطر با همکاری شرکای خود، موفق به دستیابی به یک «شکاف مهم» در مذاکرات بین دولت کلمبیا و گروه «ایجیسی» شده است.
وی در خصوص غزه نیز تأکید کرد که «آتشبس فراگیر تنها با خروج اسرائیل از این نوار محقق خواهد شد.»
مجمع دوحه در طول دو روز به بررسی چالشهای جهانی از جمله حکمرانی، تحول دیجیتال، امنیت غذایی و حل منازعات خواهد پرداخت و شاهد حضور چهرههایی چون هیلاری کلینتون و بیل گیتس است.
