صدراعظم آلمان: حمایت از اسرائیل ستون ثابت سیاست برلین است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «فریدریش میرتس» صدراعظم آلمان پس از ورود به قدس گفت که حمایت از اسرائیل –که او برای نخستین بار از زمان انتخابش بهعنوان صدراعظم به این کشور سفر میکند– بخش اساسی سیاستهای آلمان را تشکیل میدهد.
صدراعظم آلمان حضور خود در قدس را افتخاری بزرگ توصیف کرد و گفت: هدف از این سفر تجدید تأکید بر این است که ایستادن در کنار این کشور، هسته اصلی و ثابت سیاست جمهوری فدرال آلمان بوده و همچنان باقی خواهد ماند.
میرتس در ماه آگوست با اعمال یک ممنوعیت جزئی بر صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل –در واکنش به عملیات نسلکشی در غزه– خشم مقامهای اسرائیلی را برانگیخته بود، اما این ممنوعیت در پایان نوامبر و پس از توافق آتشبس در غزه لغو شد.
میرتس در توضیح این اقدام گفت: عملیات ارتش اسرائیل در غزه برای ما برخی چالشها و معضلات ایجاد کرد (…) و ما به آن واکنش نشان دادیم. ما همچنین دریافتیم که در اصل، هیچ اختلاف بنیادی میان ما وجود ندارد.
او تأکید کرد: اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، زیرا این تنها راه تضمین حق موجودیت اسرائیل است.
قرار است صدراعظم آلمان صبح امروز (یکشنبه) با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دیدار کند. در شرایطی که نتانیاهو به دلیل کشتارها و نسلکشی ارتش اسرائیل در دو سال گذشته در غزه با انزوای بینالمللی روبهروست، این سفر از نگاه تلآویو رویدادی مهم بهشمار میآید.
انتظار میرود میرتس و نتانیاهو درباره تلاشها برای گذار به مرحله دوم توافق آتشبس در نوار غزه گفتوگو کنند؛ توافقی که نزدیک به دو ماه از اجرای آن میگذرد.
