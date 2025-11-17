به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت آلمان در اقدامی که بحثهای گستردهای در داخل و خارج این کشور برخواهد انگیخت، اعلام کرد از تاریخ ۲۴ نوامبر جاری، تعلیق جزئی صادرات سلاح به اسرائیل را لغو میکند؛ تصمیمی که پس از بیش از سه ماه محدودیت مرتبط با جنگ اسرائیل علیه غزه اتخاذ شد.
سخنگوی دولت آلمان تأکید کرد که این تصمیم بر پایه «ثبات نسبی در آتشبس میان اسرائیل و حماس» و همچنین «افزایش تلاشها برای دستیابی به راهحل دائمی» در غزه و روند کمکهای انسانی و بازسازی اتخاذ شده است. با این حال، وی تصریح کرد که برلین همچنان هر پرونده صادراتی را بهطور جداگانه بررسی کرده و تحولات میدانی را با دقت زیر نظر خواهد داشت.
پرونده صادرات سلاح بار دیگر به محور گفتوگوهای برلین و تلآویو بازگشته است. پیشتر سفیر اسرائیل در آلمان، از دولت آلمان خواسته بود محدودیتها را لغو کند و آتشبس موجود را «دلیلی موجه» برای پایان دادن به آن دانسته بود.
همزمان، روزنامه «هاندلیز بلات» گزارش داد که تصمیم برلین با افزایش تنشها در مرز لبنان همراه شده است؛ جایی که نیروهای یونیفیل اعلام کردند سربازان اسرائیلی از فاصله پنج متری به یک گشت سازمان ملل در جنوب لبنان شلیک کردهاند.
نیروهای بینالمللی این اقدام را «نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت» خوانده و گفتند: گشت مجبور به پناه گرفتن شده است. ارتش اسرائیل این حادثه را ناشی از «شرایط جوی نامساعد و اشتباه در تشخیص» دانست.
در همین حال، گزارشهای سازمان ملل نشان میدهد که در ماه اکتبر، بیش از ۲۶۰ حمله توسط شهرکنشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان و اموالشان در کرانه باختری ثبت شده است. سازمانهای حقوق بشری فلسطینی و اسرائیلی تأکید دارند که این حملات ماهیتی سازمانیافته پیدا کرده و دولت راستگرای افراطی بنیامین نتانیاهو به دلیل اتکای سیاسی به احزاب دینی ـ ملیگرای تندرو، چشم بر آنها بسته است.
نتانیاهو تلاش کرده فشارها را کاهش دهد و مدعی شده که این خشونتها تنها توسط «تعداد اندکی افراطی» انجام میشود، در حالی که منابع میدانی میگویند دامنه این پدیده بسیار گستردهتر از آن چیزی است که دولت نشان میدهد.
