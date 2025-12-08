به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالدین رجایینسب در نشست علمی مرکز تخصصی حقوق و قضا امام حسین(ع) شیراز که با حضور قضات عالیرتبه استان فارس برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای قاضی تراز انقلاب اسلامی، قضاوت را منصبی الهی دانست و اظهار کرد: تنها افراد متعهد و متخصص میتوانند این مسئولیت سنگین را بر عهده گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت توانمندسازی دستگاه قضایی از طریق جذب و آموزش نیروهای متخصص افزود: قوه قضاییه باید با بهرهگیری از نیروهای علمی و متعهد، مؤثرتر و شایستهتر در مسیر تحقق عدالت و اجرای احکام الهی عمل کند.
حجت الاسلام والمسلسمین رجایینسب خاطرنشان کرد: قضات باید علاوه بر تسلط بر علم روز حقوق و فقه، توانایی ایستادگی در برابر فساد و ظلم را داشته باشند تا بتوانند حقوق مردم را حفظ کرده و عدالت را در کشور جاری سازند.
وی نقش مؤسسات آموزشی و علمی را در پرورش نیروهای متخصص مهم دانست و تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند قضاتی است که علاوه بر تخصص حقوقی، دارای تعهد و اخلاق اسلامی باشند و با بهرهگیری از دانش روز در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی گام بردارند.
رئیس کل دادگستری فارس نیز در ادامه سخنان خود بر ضرورت وجود قوه قضائیهای مقتدر و توانمند تأکید کرد و گفت: این نهاد باید با اتکا به نیروهای متخصص و متعهد، در برابر هر نوع ظلم و فساد ایستادگی کند.
وی در پایان خطاب به دانشآموختگان مرکز تخصصی امام حسین(ع) اظهار داشت: برای تحقق عدالت و خدمت به مردم باید از علم و تعهد خود بهرهبرداری کنید و در مسیر اهداف عالیه انقلاب اسلامی گام بردارید.
