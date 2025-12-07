به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عکرمه صبری، رئیس هیئت اسلامی عالی در قدس و خطیب مسجد الاقصی، در پیامی به امتهای عربی و اسلامی هشدار داد که نقشههای یهودیسازی مسجد الاقصی و شهر قدس وارد خطرناکترین مرحله خود شده است.
وی تأکید کرد: اشغالگران با سوءاستفاده از تمرکز جهانی بر جنگ نسلکشی در غزه، در حال پیشبرد پروژههای یهودیسازی خود هستند.
این سخنان صبری در قالب یک پیام تصویری در کنفرانس قدس که روز شنبه در شهر استانبول ترکیه با حضور جمعی از علمای دین، اندیشمندان و شخصیتهای اسلامی برگزار شد، ایراد گردید.
صبری با بیان اینکه وضعیت کنونی در قدس جنگی تمامعیار دینی است، خاطرنشان کرد: اشغالگران با تشدید یورشهای روزانه به مسجدالاقصی، اجرای علنی مراسم تلمودی و تلاش برای تقسیم زمانی و مکانی، سعی در تحمیل واقعیتهای جدید دارند.
وی افزود: سکوت بینالمللی و عربی و تمرکز جهانی بر کشتارهای غزه، فرصتی به اشغالگران داده تا با سرعت بخشیدن به روند شهرکسازی و تخریب خانهها، معادله جمعیتی و سیاسی را به نفع خود رقم بزنند.
شیخ صبری گفت: عهد ما با قدس، عهد عقیده، عهد مسئولیت و عهد حفظ ذرهای از خاک آن است.
خطیب مسجد الاقصی همچنین از مقاومت مردم غزه تقدیر کرد و آنان را تیغ پیشرو در دفاع از کرامت امت خواند و یادآور شد که خون شهدای غزه و کرانه باختری مسیر آزادی قدس را هموار میکند.
...............
پایان پیام / ۲۱۸
نظر شما