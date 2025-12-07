روزنامه الانباء: فشار آمریکا بر دولت برای خلع سلاح مقاومت کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه کویتی «الانباء» از «کاهش فشارهای ایالات متحده به دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت» خبر داد؛ موضعی که اسرائیل بر آن «حتی با توسل به زور» اصرار دارد اگرچه رژیم صهیونیستی روش خود مبتنی بر انجام مذاکرات در زیر آتش را تغییر نداده است.

این روزنامه افزود: جوزف عون در جریان دیدار هیاتی از شورای امنیت در روز جمعه در کاخ بعبدا بیروت فاش کرد که به همه مقامات عربی و خارجی که با آنها در حاشیه نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک ملاقات کرد، از جمله مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اطلاع داد که لبنان گزینه مذاکره با اسرائیل را در دستور کار قرار داده است.

روزنامه الانباء نوشت: رئیس جمهور لبنان در حال برداشتن گام‌های اساسی برای سوق دادن لبنان به سوی ساحلی بهتر، به دور از تنش و زبان آتش، پایبندی به آزادسازی سرزمین لبنان از اشغال اسرائیل و آزادی اسیران لبنانی و در نهایت ایجاد تمهیدات ویژه برای مرزهای زمینی لبنان و تضمین نیرویی جایگزین در جنوب لبنان- پس از خروج نیروهای یونیفل از آنجا با پایان ماموریت آنها- است.

