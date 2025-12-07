واشنگتن به دنبال تحقق اهداف اسرائیل در سایه جنگ است/ مقاومت، ضامن امنیت و تمامیت ارضی لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین جشی، عضو فراکسیون «وفاء للمقاومة» (حزب‌الله) در پارلمان لبنان، با تأکید بر اینکه ایالات متحده در حال اعمال فشارهایی است که هدف نهایی آن کمک به اسرائیل برای دستیابی به اهدافی است که در جنگ سال گذشته محقق نساخته است، اعلام کرد که مقاومت در برابر «پروژه آمریکایی-صهیونیستی» تردید نخواهد کرد.

جشی که در یک مراسم اجتماعی در روستای «خربة سلم» سخنرانی می‌کرد، اظهار داشت که آمریکایی‌ها با ادعای ایفای نقش میانجی مذاکره‌کننده، در حال اعمال فشار بر مقامات لبنانی برای وادار کردن کشور به پذیرش «پروژه آمریکایی-اسرائیلی» هستند.

دفاع از کارآمدی مقاومت و زیر سؤال بردن روایت خلع سلاح

نماینده حزب‌الله، ادعاهایی مبنی بر «بی‌فایده بودن مقاومت» را کذب محض دانسته و تأکید کرد: «اگر مقاومت نبود، لبنان امروز همچنان زیر اشغال بود و شهرک‌های صهیونیستی بر سرزمین ما مستولی می‌شدند.»

جشی با اشاره به مسئولیت‌های مقاومت، تصریح کرد: «مقاومت هرگز ادعا نکرده است که می‌تواند مانع کشتار و تخریب در جنگ‌ها و تجاوزات دشمن علیه لبنان شود. مطلوب از مقاومت در لبنان و هر جای دیگر دنیا این نیست که مانع قتل و عام شود، بلکه مقاومت تصمیم، اراده و عزم خود را برای مقابله با دشمن و جلوگیری از تحقق اهدافش از طریق پیروزی بر دشمن در امتیازگیری‌ها حفظ کرده است.»

آیا خلع سلاح، ضامن امنیت است؟

این عضو فراکسیون مقاومت در واکنش به طرح‌هایی که خروج سلاح مقاومت را شرط توقف تجاوزات و برقراری امنیت می‌دانند، پرسش‌های جدی را مطرح کرد:

او با اشاره به وضعیت جنوب رودخانه لیتانی (جنوب لبنان) که تحت کنترل کامل ارتش لبنان، سلاح انحصاری دولت و نیروهای یونیفیل است، پرسید: «زمانی که سلاح در منطقه جنوب لیتانی منحصراً در اختیار قدرت قانونی لبنان است، حاکمیت دولت کجاست؟ و حفاظت دولت از لبنانی‌ها و منابع درآمدشان در آن منطقه کجاست؟»

جشی تأکید کرد که حزب‌الله به تعهدات خود طبق اظهارات رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، فرماندهی ارتش و فرماندهی یونوفیل کاملاً پایبند بوده است.

تأکید بر ایستادگی در برابر طرح‌های اشغالگرانه

در پایان، وی ضمن تأکید بر پایبندی به تمام امکانات موجود در کنار دولت و نهادهای امنیتی برای مقابله با «طمع‌ورزی‌های دشمن صهیونیستی» در زمین، آب‌ها و منابع لبنان، خاطرنشان کرد: «ما لحظه‌ای در رویارویی با پروژه آمریکایی-صهیونیستی که برای به زانو درآوردن لبنان، مردمش و غارت منابعش است، تردید نخواهیم کرد.»

..................

پایان پیام