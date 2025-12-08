در سالگرد سقوط حکومت بشار اسد، جولانی متعهد به احیای «سوریه قوی» شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دمشق امروز اولین سالگرد سقوط بشار اسد، را در مسجد اموی، با حضور جولانی و جمعی از طرفداران جشن گرفت. جولانی متعهد شد که «سوریه ای قوی با ساختاری متناسب با حال و گذشته آن» را بازسازی کند!
جولانی بر اهمیت متحد کردن تلاشهای سوریها برای دستیابی به آیندهای «شایسته فداکاریهای مردم سوریه» تأکید کرد.
وی پس از اقامه نماز صبح در مسجد اموی گفت: «ما سوریهای قوی را با ساختاری شایسته حال و گذشتهاش بازسازی خواهیم کرد... ساختاری شایسته تمدن باستانی سوریه» و تأکید کرد که «حفظ این پیروزی و تقویت آن، امروز بزرگترین وظیفهای است که بر عهده همه سوریها قرار دارد.»
از سوی دیگر، اداره خودگردان کردها که مذاکراتش با دمشق برای ادغام نهادهایش در دولت هنوز هیچ پیشرفتی نداشته است، به دلیل آنچه «شرایط امنیتی فعلی، که با افزایش فعالیت گروههای تروریستی نشان داده میشود» توصیف کرد، برگزاری هرگونه تجمع یا رویداد عمومی را در تمام مناطق تحت کنترل خود در شمال شرقی سوریه ممنوع اعلام کرد.
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، از طریق پلتفرم «X» گفت که «مرحله کنونی، مسئولیت ملی مشترک و گفتگوی جامعی را بر دوش همه میگذارد که منافع سوریها را بالاتر از همه ملاحظات قرار میدهد» و بار دیگر بر خواسته کردها برای «ساخت سوریهای دموکراتیک و غیرمتمرکز» تأکید کرد.
در همین حال، کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز با محکوم کردن وقایع در سواحل سوریه و سویدا، اعلام کردند که مرحله انتقالی در سوریه یک سال پس از سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق، همچنان شکننده است.
در همین زمینه، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، صبح امروز در بیانیهای تأکید کرد که «آنچه در انتظار سوریه است، فراتر از یک گذار سیاسی صرف است؛ این فرصتی برای بازسازی جوامع ویرانشده و التیام شکافهای عمیق است.»
......................
پایان پیام
نظر شما