اصابت سه راکت به اطراف فرودگاه المزه دمشق

شبکه «الإخباریه» سوریه شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد سه فروند راکتی که منبع پرتاب آن مشخص نیست، در اطراف فرودگاه نظامی «المزه» در دمشق سقوط کرد.

بنا بر اعلام یک منبع نظامی سوری، این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مادی در پی نداشته است.

این منبع افزود که یگان‌هایی از نهادهای امنیتی در اطراف فرودگاه مستقر شده و تحقیقات برای شناسایی طرفی که پشت پرده شلیک این راکت‌ها قرار دارد، آغاز شده است.

در همین ارتباط، شبکه مذکور به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که چهار سکوی ابتدایی کشف شد که گمان می‌رود برای شلیک این موشک‌ها به سمت اطراف فرودگاه مورد استفاده قرار گرفته باشند.

این تحول امنیتی تنها یک روز پس از برگزاری جشن‌های گسترده در چندین منطقه سوریه رخ داد؛ جشن‌هایی که به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت خانواده اسد برگزار شد.

