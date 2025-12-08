نمایشگاه پژوهش جامعة المصطفی به ۴۰ زبان/ ۴۰ غرفه از مراکز تابعه/ بازدید عمومی از ۲۲ تا ۲۷ آذر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون پژوهش جامعةالمصطفی در نشست خبری هفته پژوهش که دوشنبه ۱۷ آذر ماه برگزار شد، دستاوردهای متنوع این نهاد علمی بین‌المللی را به‌عنوان بهانه‌ای برای عرضه فعالیت‌های پژوهشی طول سال برشمرد. وی با اشاره به جایگاه المصطفی در امر ترجمه، این مرکز را احتمالاً قطب ترجمه در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار ابنا، معاون پژوهش المصطفی گفت که تاکنون نزدیک به ۷ هزار عنوان ترجمه به تقریباً ۴۰ زبان زنده دنیا در این مرکز جمع‌آوری شده است. وی تأکید کرد که این ترجمه‌ها در راستای معرفی فرهنگ اسلامی به جهان و صدور تفکر و اندیشه از زبان مبدأ فارسی است و تلاش المصطفی ایجاد تراز مثبت ترجمه در دادوستد جهانی به شمار می‌رود.

جزئیات نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

دبیر هفته پژوهش المصطفی نیز در این نشست، جزئیات برگزاری این نمایشگاه را اعلام کرد. نمایشگاه متمرکز دستاوردهای پژوهشی المصطفی از ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه در مجتمع فرهنگی امام خمینی، جنب گلزار شهدا، برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال اولین سالی است که فعالیت‌های پژوهشی المصطفی به عموم مردم نشان داده خواهد شد. در این نمایشگاه، ۴۰ غرفه از مراکز تابعه و پیوسته المصطفی و همچنین مجموعه‌های معاونت پژوهش حضور دارند. غرفه ویژه ترجمه بیش از ۷ هزار اثر ترجمه‌شده در قالب ۴۰ زبان را به نمایش می‌گذارد.

رونمایی‌ها و برنامه‌های جانبی

معاون پژوهش المصطفی با اشاره به تازه‌های نشر، گفت که المصطفی حدود ۷ هزار عنوان منشورات دارد که آثار منتخب آن در کنار حدود ۳۰ نشریه علمی در نمایشگاه عرضه خواهند شد. وی افزود: در طول سال به‌صورت ماهانه آثار جدید و چاپ اولی داریم و آثار شاخص همواره برای رونمایی وجود دارد. غرفه‌های مختلف نمایشگاه، برنامه‌های رونمایی از چاپ اول آثار خود را خواهند داشت.

مدیرکل دفتر منابع و رویدادهای پژوهشی نیز اعلام کرد که افتتاحیه نمایشگاه در روز ۲۲ آذر ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ با حضور ریاست المصطفی انجام خواهد شد. برنامه‌های جانبی این نمایشگاه شامل نشست‌ها، کرسی‌های علمی، و جلسات نقد کتاب است که در نیم‌طبقه بالای مجتمع امام خمینی برگزار می‌شود.

ساعات بازدید نمایشگاه در دو نوبت صبح از ساعت ۹ تا ۱۳ و بعد از ظهر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است و از عموم مردم برای حضور در این رویداد علمی دعوت به عمل آمده است. همچنین یک غرفه ویژه رسانه برای پوشش اخبار و انجام مصاحبه در نمایشگاه مستقر خواهد بود.

