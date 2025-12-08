آثار جامعه المصطفی از فارسی به ۴۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین امین رضا عابدینژاد، معاون پژوهش جامعه المصطفی، در مصاحبه با خبرنگار ابنا، به تشریح جنبههای بینالمللی فعالیتهای پژوهشی این نهاد پرداخت.
وی جامعه المصطفی را به عنوان یک شبکه علمی بینالمللی در کشور معرفی کرد که مراکز متعددی در سراسر دنیا دارد و مشغول پژوهش، آموزش و کارهای علمی هستند.
معاون پژوهش المصطفی در پاسخ به سؤالی در خصوص جنبههای بینالمللی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و آثاری که در خارج از ایران یا مراکز خارجی المصطفی تولید شدهاند، اظهار داشت: یک بخش مربوط به آثار به اصطلاح زبانی المصطفی است.
وی افزود: بنابر احصاء و گردآوری که انجام شده است، نسبت به بخشهای مختلف، چیزی حدود ۷ هزار عنوان آثار زبانی وجود دارد. این آثار زبانی که اکثراً ترجمه هستند، از مبدأ زبان فارسی به ۴۰ زبان زنده دنیا منتشر شدهاند. وی تأکید کرد که تنوع زبانی المصطفی، یک تنوع زبانی گستردهای است.
ساختار زبان محور در نمایشگاه المصطفی
حجتالاسلام والمسلمین عابدینژاد تصریح کرد: یک بخشی از این فعالیتها در همین نمایشگاه عرضه و معرفی میشود. منطق تقسیم آثار در نمایشگاه، منطق زبانی است؛ یعنی همین آثار زبانی به صورت متمرکز و زبانی در نمایشگاه عرضه میشوند.
وی درباره حضور مراکز خارج از ایران المصطفی در نمایشگاه بیان کرد: نمایندگیهای المصطفی بعضاً علاوه بر این کار (ترجمه و تولید آثار زبانی)، درخواست یک غرفه مستقل نیز داشتند. وی ادامه داد: ما غرفههای مستقلی را به دلیل کثرت آثار به چند کشور اختصاص دادیم، زیرا منطق اصلی نمایش آثار با منطق زبانی است، نه با منطق کشور.
وی در پایان این مصاحبه، اظهار داشت که کشورهایی را که غرفه مستقل به آنها اختصاص داده شده است، عبارتاند از ترکیه، عراق و پاکستان.
........
پایان پیام/
نظر شما