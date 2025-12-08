به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجمع جهانی قادمون با همکاری ارگان های همسو، سومین وبینار بین المللی «ایران اسلامی, جبهه عزت اسلامی؛ در تقابل با رژیم صهیونی» را برگزار می‌کند.

این وبینار با حضور و سخنرانی اندیشمندان، علما و نخبگان از کشورهای مختلف از سراسر جهان برگزار می گردد.

شخصیت هایی که در این وبینار حضور دارند:

آیت الله کعبی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری

شیخ زهیر جعید؛ رئیس جبهه العمل الاسلامی لبنان

شیخ عزیز حسنوییچ؛ مفتی اعظم کرواسی

آخوند کمال غراوی؛ نماینده خبرگان رهبری استان گلستان

شیخ احمد الحارثی ؛ کارشناس دینی از عمان

دکتر احسان عطایا؛ مسئول روابط بین المللی جنبش جهاد اسلامی فلسطین

خانم منی طحینی؛ مجری و کارشناس شبکه المنار لبنان

زمان برگزاری این برنامه روز سه شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰ می باشد.

علاقه مندان می توانند این وبینار را از طریق شبکه اینترنتی سفیر به آدرس http://heyatonline.ir/SAFIR_TV تماشا نمایند.

