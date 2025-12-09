با تحویل آخرین جسد، پرونده اسرای اسرائیلی را بستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پس از تحویل آخرین جسد در چهارشنبه گذشته، پرونده «اسرای دشمن» را بسته است.

سخنگوی نظامی گردان‌های القدس، ابوحمزه، امروز در بیانیه‌ای که خبرگزاری فلسطینی «شهاب» آن را گزارش داد، گفت: «پس از تحویل آخرین جسد در چهارشنبه گذشته در شمال نوار غزه، پرونده اسرای دشمن را با خود بستیم.» این معامله‌ای شرافتمندانه بود که حاصل نبردی قهرمانانه بود که با تمام غرور، افتخار و وفاداری خود انجام دادیم. در این نبرد تأکید کردیم که اسرای دشمن جز با تصمیم مقاومت یا در تابوت برنمی‌گردند و ممکن است هرگز برنگردند.»

ابوحمزه تأیید کرد که جنبش او و «گروه‌های مقاومت به تمام مفاد توافق‌نامه‌ای که برای مرحله اول توافق آتش‌بس و پایان جنگ وحشیانه صهیونیستی علیه مردم ما تصریح شده است، پایبند بوده‌اند.»

او از «میانجیگران خواست تا به دشمن فشار بیاورند تا تعهدات خود را در رابطه با توافق‌نامه اجرا کند و نقض‌های مکرر مجرمانه خود را متوقف کند.»

.....................

پایان پیام