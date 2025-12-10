به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه ورود یک سامانه بارشی جدید، مردم غزه در جست‌وجوی راهی برای جلوگیری از غرق شدن دوباره خیمه‌هایشان در آب باران هستند؛ در حالی که سازمان امداد و نجات توصیه کرده خانه‌های نیمه‌ویران هرچه سریع‌تر تخلیه شوند.

الاخبار لبنان نوشت: اهالی غزه طی روزهای اخیر در شرایط اضطراری بی‌سابقه‌ای به سر می‌برند. هزاران نفر از ساکنان خیمه‌ها و خانه‌های نیمه‌ویران، ساعت‌های طولانی روز را صرف یافتن چادرهای پلاستیکی، چوب و ابتدایی‌ترین ابزارها می‌کنند تا از غرق شدن دوباره در باران‌های شدید جلوگیری کنند. پیش‌بینی‌های هواشناسی از یک سامانه بارشی عمیق خبر می‌دهد که با بادهای شدید، طوفان و بارش‌های سنگین چهار روزه همراه خواهد بود.

محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات، هشدار داد که این سامانه بارشی می‌تواند فاجعه‌بار باشد: «خیمه‌ها و خانه‌های نیمه‌ویران در معرض خطر فرو ریختن و قربانی شدن هستند. اردوگاه‌های واقع در مناطق پست به‌طور کامل غرق خواهند شد و امکان مهار حجم عظیم آب باران وجود ندارد. جنگ دیوانه‌وار تا حدی متوقف شده، اما اکنون به شکل دیگری با سرما، سیلاب و ریزش‌ها بازمی‌گردد».

با وجود فاجعه سامانه بارشی اخیر که به غرق شدن هزاران خیمه و فرو ریختن خانه‌های نیمه‌ویران منجر شد، نهادهای امدادی بین‌المللی واکنش مؤثری نشان نداده‌اند. محمود ابو عمیره، یکی از آوارگان، گفت: «در بارش قبلی خیمه‌ با خانواده‌ام غرق شد و باد شدید آن را از جا کند. از آن زمان به دنبال خیمه یا سرپناهی هستم اما بی‌نتیجه. لذا خیمه را با پتو و نایلون پاره بازسازی کردم. حتی یک چادر ساده هم کسی به من نداد. هزینه ساخت یک اتاق با نایلون و چوب از ساخت خانه‌ای با ورق فلزی یا بتن در شرایط عادی بیشتر است».

فادی العطاونه، آواره‌ای از جبالیا که در دیرالبلح ساکن است، گفت: «خیمه‌ام در بارش قبلی پاره شد و از بین رفت. توان خرید خیمه‌ای با قیمت بیش از 600 دلار را ندارم. تعداد خیمه‌هایی که وارد غزه می‌شود بسیار محدود است و حتی برای یک اردوگاه کافی نیست. خیمه‌هایی که قبلاً دریافت کردیم کیفیت پایینی داشتند و زیر آفتاب تابستان پوسیدند. سامانه بارشی اخیر ضعف آن‌ها را آشکار کرد. ما به راه‌حل‌های اساسی مثل خانه‌های سیار و کانکس به‌عنوان راه‌حل موقت نیاز داریم و از راه‌حل‌های وصله‌پینه‌ای خسته شده‌ایم».

ساکنان خانه‌های نیمه‌ویران نیز وضعیتی بهتر از آوارگان ندارند. محمود بدر، شهروندی از محله النصر در شمال غرب غزه، گفت: «خانه‌ام تنها اسکلت خالی بدون دیوار و اتاق است. بولدوزرهای اشغالگر 8 ستون از 16 ستون اصلی آن را نابود کردند اما چاره‌ای جز بازگشت نداشتم. یک ماه و نیم تلاش کردم تا یک اتاق، آشپزخانه و حمام بسازم و بیش از 5 هزار دلار برای چوب، چادر و لوله‌کشی خرج کردم. اما باد شدید همه چیز را از جا کند. با وجود اینکه ارزیابی مهندسی، خانه را کاملاً غیرقابل سکونت دانسته بود، دوباره چادرها را به جای دیوار نصب کردم. این روزها با خانواده‌ام هر شب کابوس فرو ریختن سقف بر سرمان را داریم. هزاران خانواده همین وضعیت را تجربه می‌کنند. تصور کنید در خانه‌ای زندگی کنید که هر شب بیم آن دارید سقفش بر سر شما و کودکانتان فرو بریزد».

