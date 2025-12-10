شهادت اسیر فلسطینی در بیمارستان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسیر فلسطینی «عبدالرحمن سفیان محمد السباتین» 21 ساله از روستای حوسان در غرب بیت‌لحم، امروز چهارشنبه در بیمارستان «شعاری تسیدک» رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

طبق گزارش شبکه الغد، اداره کل امور مدنی فلسطین خبر شهادت السباتین را به «هیئت امور اسرا و آزادگان» و «باشگاه اسیر فلسطینی» اعلام کرده است.

السباتین از تاریخ 24 ژوئن 2025 (3 تیر 1404) در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برد. جلسه دادگاه او در 25 نوامبر 2025 (4 آذر 1404) برگزار شد و خانواده‌اش که در جلسه حاضر بودند تأکید کردند هیچ نشانه‌ای از بیماری یا وضعیت خطرناک در او مشاهده نکردند.

با شهادت السباتین، نهادهای حقوقی اعلام کردند شمار شهدای جنبش اسرا از آغاز جنگ نسل‌کشی از 100 نفر فراتر رفته است، هرچند این رقم نهایی نیست.

در نیمه نوامبر 2025 (آبان 1404)، سازمان «پزشکان برای حقوق بشر» در اسرائیل گزارش داد که دست‌کم 98 فلسطینی از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر 2023 (مهر 1402) در مراکز بازداشت رژیم صهیونیستی جان باخته‌اند. این سازمان تأکید کرد که آنان تحت شکنجه و بی‌توجهی پزشکی قرار داشته‌اند و خواستار تحقیق بین‌المللی شد.

این سازمان در گزارشی با عنوان «حکم اعدام علیه فلسطینیان در مراکز بازداشت» اعلام کرد: 46 نفر در زندان‌های رسمی اسرائیل و 52 نفر دیگر در مراکز بازداشت نظامی جان باخته‌اند که همگی از اهالی غزه بوده‌اند. این سازمان تعداد قربانیان را «بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود که آمار واقعی احتمالاً بیشتر است.

روز دوشنبه گذشته، پایگاه خبری «واللا» داده‌هایی منتشر کرد که نشان می‌دهد از زمان تصدی ایتمار بن‌غفیر به عنوان وزیر امنیت داخلی، 110 زندانی امنیتی در فاصله سال‌های 2023 تا 2025 (1402 تا 1404) جان باخته‌اند که بیشتر آنان در بیمارستان‌ها پس از دریافت درمان، نه در داخل زندان‌ها از دنیا رفته‌اند.

طبق این گزارش، از اکتبر 2025 (مهر 1404) حدود 11 هزار اسیر و زندانی امنیتی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند که بسیاری از آنان در جریان جنگ بازداشت شده‌اند.

برآوردها نشان می‌دهد اکنون دست‌کم 10 هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به عنوان زندانیان امنیتی در حبس هستند. همچنین شمار بازداشت‌شدگان با عنوان «مبارزان غیرقانونی» به 2454 نفر رسیده است. این رقم شامل تمامی زندانیان غزه در اردوگاه‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی نمی‌شود.

..................................

پایان پیام/ 167