جایگاه زن در اسلام نشانه تکامل جامعه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، شیخ عبدالصمد ابونجمی امام جمعه اهل سنت شهرستان خنج در همایش ریحانه‌النبی که در شهرستان مهر برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه زن جایگاه بزرگی است و این روز را بزرگ می‌دانیم. دین خدا با بزرگانش تقویت پیدا می‌کند و همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودند، نیمه دین انسان با ازدواج کامل می‌شود، یعنی حضور زن در زندگی مردم نشانه تکامل اوست.

وی با اشاره به نقش دختران پیامبر اسلام(ص) در تاریخ افزود: حضرت زینب(س) نخستین دختر پیامبر بود که مصائب بسیاری را تحمل کرد و در جنگ بدر به اسارت درآمد. دختر دوم پیامبر، رقیه، پیش از بعثت به دنیا آمد. ام‌کلثوم سومین دختر پیامبر بود که چند سال از حضرت فاطمه(س) بزرگ‌تر بود. حضرت فاطمه(س) نیز آخرین دختر رسول خدا بود که 13 سال در کنار پدر در مکه زندگی کرد و پس از جنگ بدر ازدواج مبارک با امام علی(ع) انجام شد.

امام جمعه خنج خاطرنشان کرد: محبتی که در آن زمان میان اهل بیت(ع) و جامعه ایجاد شد باید امروز نیز درس‌آموز ما باشد و در زندگی اجتماعی و دینی خود از آن الگو بگیریم.

