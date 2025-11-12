به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه بریتانیایی «ایندپندنت» در گزارشی فاش کرد که بیش از ۱۱ هزار نظامی رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دچار آسیبهای روانی شدهاند؛ آماری بیسابقه که نشاندهنده بحران عمیق سلامت روان در ارتش این رژیم است.
طبق این گزارش، جنگ طولانیمدت با مقاومت فلسطین، موجی از اختلالات روانی از جمله اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و حتی خودکشی را در میان نظامیان اسرائیلی بهوجود آورده است.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرده که این تعداد، بیش از یکسوم کل آسیبدیدگان روانی ارتش در تمامی جنگهای این رژیم از سال ۱۹۴۸ تاکنون را شامل میشود.
آمار خودکشی نیز بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته است؛ بهطوریکه در سال گذشته، ۲۱ سرباز خودکشی کردهاند، در حالیکه میانگین سالانه در دهه پیش از جنگ، ۱۳ نفر بوده است. همچنین، طبق گزارش پارلمان اسرائیل، ۲۷۹ سرباز دیگر در فاصله ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ اقدام به خودکشی کردهاند اما زنده ماندهاند.
لیمور لوریا، معاون مدیرکل وزارت جنگ و رئیس اداره بازپروری، اذعان کرده که اکنون درک واقعیتری از پیامدهای عمیق آسیبهای روانی وجود دارد و درمان آنها ضروری و ممکن است. او همچنین به تفاوت نسلها اشاره کرده و گفته که برخلاف کهنهسربازان گذشته، سربازان امروز تمایل بیشتری به دریافت کمک دارند.
با وجود تلاشهایی مانند اعزام روانشناسان به خطوط مقدم، راهاندازی خطوط مشاوره تلفنی و جلسات درمان گروهی، کارشناسان هشدار دادهاند که رژیم صهیونیستی هنوز آمادگی لازم برای مقابله با این حجم از بحران روانی را ندارد و این وضعیت کل نظام سلامت این رژیم را تحت فشار قرار داده است.
در واکنش به این بحران، ابتکارات مردمی نیز شکل گرفتهاند؛ از جمله مزرعهای درمانی به نام «Back to Life» در کیبوتس سدوت یام که به یاد یک سرباز نخبه خودکشیکرده تأسیس شده و اکنون به پناهگاهی برای دهها سرباز سابق تبدیل شده است. در این مرکز، درمانهای روانشناختی و فعالیتهایی برای بازگشت به زندگی عادی ارائه میشود.
جِی فلومان، روانشناس این مرکز، گفته است: «چالش اصلی، بازگرداندن سربازان به زندگی غیرنظامی و کمک به آنها برای کنار آمدن با خاطرات جنگ است.»
لوریا همچنین تأکید کرده که مبارزه با انگ اجتماعی مرتبط با بیماریهای روانی در ارتش اسرائیل، اولویت اصلی برنامههای بازپروری است و این برنامهها شامل کمپینهای آگاهی عمومی، همکاری با رسانهها و فعالیتهای تعاملی با سربازان جوان میشود.
