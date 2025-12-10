حضرت زهرا(س) محور اتحاد و تربیت فاطمی در شهرستان مهر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام صفار امام جمعه این شهرستان مهر در بخش صحیفه سجادیه همایش ریحانه النبی، ضمن گرامیداشت مقام زن و تبریک میلاد حضرت زهرا(س)، به جایگاه ویژه مردم مهر در ارادت به اهلبیت اشاره کرد.
وی با بیان اینکه مردم مهر از کودکی با محبت اهلبیت زندگی کردهاند، افزود: در این شهرستان هر جا نام پیامبر، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین برده میشود، مردم با صلوات همراهی میکنند که نشان از عشق و ارادت آنان به اهلبیت دارد.
امام جمعه مهر تربیت مردم این منطقه را «فاطمی» دانست و گفت: این تربیت موجب پرورش مبلغان بسیاری برای جایجای ایران اسلامی شده است.
وی همچنین با اشاره به خدمات انقلاب اسلامی در آبادانی شهرستان مهر اظهار داشت: پیش از انقلاب هیچ خدماتی وجود نداشت، اما امروز به برکت انقلاب و تلاش مسئولان، ظرفیتهای فراوانی ایجاد شده و مردم قدردان این زحمات هستند.
حجت الاسلام صفار در ادامه با تأکید بر همدلی میان مردم و مسئولان گفت: «امروز شهرستان مهر به سمت پیشرفت و آبادانی حرکت میکند و آیندهای روشن در انتظار آن است.
وی اتحاد و غیرت ملت ایران را در حوادث اخیر نمونهای از مقاومت و شجاعت دانست و افزود: این نعمت بزرگ را باید با همدلی پاس داشت.
..............................
پایان پیام/
نظر شما