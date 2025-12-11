به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای اعلام کردند که گروهی از شهرک‌نشینان اسرائیلی شامگاه چهارشنبه وارد نوار غزه شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی تأیید کرد که تعدادی از «غیرنظامیان اسرائیلی» از مرز عبور کرده و وارد غزه شدند، اما نیروهای مستقر در منطقه آنان را بازداشت کردند.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» بعداً گزارش داد که این افراد از فعالان شهرک‌نشین بودند. در یکی از ویدئوها، مردی در حالی که نهالی در دست داشت، گفت: «آمده‌ایم تا برای شهرک یهودی در غزه نهال بکاریم. همه زمین‌های اسرائیل از آنِ ماست.»

ارتش اسرائیل اعلام کرد که افراد بازداشت‌شده به داخل اسرائیل بازگردانده شده و برای ادامه تحقیقات به پلیس تحویل داده شدند.

در هفته‌های اخیر، تلاش‌های مشابهی برای ورود به غزه تکرار شده است. این اقدام بیشتر توسط حامیان شهرک‌سازی رخ می‌دهد که خواهان بازگرداندن شهرک‌هایی هستند که اسرائیل در سال 2005 از آن‌ها عقب‌نشینی کرده بود.

به نوشته «تایمز آو اسرائیل»، برخی بخش‌های دیوار مرزی از سمت اسرائیل به دلیل حضور گسترده ارتش در عمق غزه، فاقد پوشش حفاظتی کامل است.

