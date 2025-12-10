به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعههای مسلمانان آمریکا در تلاشند با کاهش تابوی رواندرمانی، خدمات بهداشت روان را به مساجد بیاورند و دسترسی به مشاوره را برای مسلمانان آسانتر کنند. در این راستا، مرکز اسلامی دیترویت (Islamic Center of Detroit) در ایالت میشیگان، کلینیک «سلامت روان من» را راهاندازی کرده و خدمات رایگان رواندرمانی به اهالی شهر و نمازگزاران ارائه میدهد.
این کلینیک با برگزاری کارگاهها و فعالیتهای رواندرمانی و هنر درمانی از سال ۲۰۱۶، آگاهی جامعه را نسبت به مسائل سلامت روان افزایش داده است. دنیس حسن، مدیر بهداشت کلینیک، میگوید موفقیت این برنامه وابسته به از بین بردن موانع دسترسی و کاهش انگ رواندرمانی است و حدود یک پنجم مراجعهکنندگان کلینیک زیر ۱۸ سال هستند.
در ایالت ویرجینیا، مرکز اسلامی «ادامز» (All Dulles Area Muslim Society – ADAMS Center) نیز حدود ۱۳ سال پیش برنامهای برای سلامت روان ایجاد کرد. این برنامه علاوه بر ارائه خدمات داخل مسجد، با ۱۷ ارائهدهنده قراردادی همکاری دارد تا خدمات یارانهای (با حداقل هزینه) رواندرمانی را برای ۱۲ جلسه به جامعه ارائه کند و همزمان آموزش همکاری میان ائمه مساجد و مشاوران روانشناسی را ترویج دهد.
در کالیفرنیا، مرکز جامع رواندرمانی «ماریستان» (Maristan Clinic) وابسته به مرکز جامعه مسلمانان خلیج شرق/سانفرانسیسکو (Muslim Community Center of East Bay) ترکیبی از درمان روانشناختی و آموزههای اسلامی را ارائه میکند. بیماران میتوانند جلسات رواندرمانی مبتنی بر اصول اسلامی دریافت کنند و مشاوران با استفاده از احادیث و قوانین اسلامی، راهکارهای عملی برای مقابله با اختلالات روانی ارائه میدهند.
طبق این گزارش، در کلینیک «ماریستان» واقع در کالیفرنیا، بیماران مبتلا به اختلال وسواس عملی (OCD) میتوانند در جلسات روانشناسی اسلامی با بهرهگیری از آموزههای دینی و قوانین اسلامی مانند وضو، راهکارهایی برای مقابله با وسواسهای مذهبی خود بیاموزند. رانیه عوض، بنیانگذار کلینیک و استاد روانپزشکی دانشگاه استنفورد، توضیح میدهد که مشاوران میتوانند به احادیث پیامبر اکرم (ص) استناد کنند و محدودیتهای شرعی مانند حداکثر سه بار شستن دستها در وضو را برای مدیریت وسواسهای مذهبی به بیماران نشان دهند.
راهاندازی این کلینیکها با استقبال جامعه مواجه شده و ائمه مساجد بر اهمیت حضور و دسترسی آسان به خدمات رواندرمانی در محیط مورد اعتماد مسلمانان تأکید دارند. دنیس حسن در مراسم افتتاح کلینیک دیترویت گفت: «هدف این پروژه دیده شدن، حضور و دسترسپذیری خدمات برای افرادی است که به آنها خدمت میکنیم و میتواند زندگیها را در جامعه ما متحول کند.»
