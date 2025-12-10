به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) اعلام کرد در حال تنظیم شکایت قضایی علیه ران دیسانتیس، فرماندار فلوریدا، است؛ پس از آنکه او این نهاد مدافع حقوق مدنی را در فرمانی اجرایی «گروه تروریستی خارجی» نامید. هبه رحیم، مدیر موقت شعبه فلوریدای این سازمان، به الجزیره گفت این تصمیم تأثیر فوری بر فعالیت‌های شورای روابط اسلام و آمریکا نخواهد داشت اما می‌تواند به گسترش اسلام‌هراسی در فلوریدا و دیگر ایالت‌ها دامن بزند.

دسانتیس روز دوشنبه اعلام کرده بود که نهادهای ایالتی باید علیه هر فرد یا نهادی که شورای روابط اسلام و آمریکا حمایت مادی ارائه کند، اقدام کنند؛ در حالی‌ که منتقدان این تصمیم را صرفا نمادین می‌دانند، زیرا تعیین برچسب «تروریستی خارجی» تنها در سطح فدرال امکان‌پذیر است. شورای روابط اسلام و آمریکا نیز یک سازمان داخلی با ده‌ها دفتر و صدها عضو و کارکن آمریکایی است و به‌لحاظ قانونی نمی‌تواند «گروه خارجی» تلقی شود.

این فرمان مشابه اقدام ماه گذشته فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس است و در شرایطی صادر می‌شود که موجی از اسلام‌هراسی در آمریکا شدت گرفته است. رحیم تأکید کرد شورای روابط اسلام و آمریکا به دفاع از آزادی‌های مدنی و حقوق مسلمانان آمریکایی ادامه خواهد داد.

او دسانتیس را به اتخاذ «سیاست‌های اسرائیل‌محور» متهم کرد و یادآور شد که فرماندار نخستین جلسه کابینه خود را در سال ۲۰۱۹ در اسرائیل برگزار کرد. رحیم همچنین بی‌تفاوتی او را نسبت به آسیب‌دیدن شهروندان فلسطینی–آمریکایی اهل فلوریدا، از جمله قتل سیف‌الله مسلّت و بازداشت طولانی‌مدت نوجوانی به نام محمد ابراهیم، مورد انتقاد قرار داد.

فرماندار فلوریدا گفته از شکایت شورای روابط اسلام و آمریکا استقبال می‌کند تا زمینه «دسترسی به اسناد مالی» این سازمان فراهم شود؛ اما منتقدان می‌گویند اگر واقعاً ظن فعالیت مجرمانه وجود داشت، ایالت می‌توانست بدون انتظار برای شکایت، از طریق حکم قضایی اقدام کند. رحیم نیز اعلام کرد شورای روابط اسلام و آمریکا از بررسی شفاف اسناد خود هراسی ندارد و «در دادگاه پاسخ خواهد داد».

فعالان حقوق مدنی می‌گویند هدف قرار دادن شورای روابط اسلام و آمریکا بخشی از کمپینی گسترده‌تر برای معرفی مسلمانان به‌عنوان تهدید است؛ از تلاش برخی نمایندگان راستگرا برای تصویب قوانین ضد شریعت گرفته تا تجمعات ضدمسلمانان در شهر دیربورن. احمد بدیر، فعال مسلمان در فلوریدا، این اقدامات را «نمایشی سیاسی در پوشش سیاست امنیتی» توصیف کرد و گفت هدف آن منحرف‌کردن افکار عمومی از رخدادهای غزه است.

دولت فدرال تاکنون درباره اقدام دیسانتیس اظهار نظر نکرده و وزارت خارجه آمریکا نیز به درخواست الجزیره برای توضیح پاسخی نداده است. رحیم در پایان از رئیس‌جمهور آمریکا خواست در برابر این اقدام فرماندار فلوریدا در کنار شورای روابط اسلام و آمریکا بایستد.

