سفارت ایران: اقدام آمریکا علیه ونزوئلا، دزدی در دریای کارائیب است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا روز پنجشنبه و با صدور بیانیه‌ای با اشاره به اقدام آمریکا در توقیف یک نفتکش ونزوئلایی در دریای کاراییب، آن را غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی و البته نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی، به‌ویژه اصل آزادی دریاها و دریانوردی، دانست.

در این بیانیه آمده است: اقدام غیرقانونی دولت آمریکا برای توقیف یک نفتکش ونزوئلایی بدون هیچ دلیل موجه و قانونی در دریای کاراییب، ناقض فاحش قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله اصل خدشه‌ناپذیر آزادی دریاها و دریانوردی است. «دزدی در دریای کاراییب» مناسب‌ترین عنوان برای این اقدام غیرقانونی و غیرموجه آمریکاست که تلاش دارد اهداف خود را با توسل به اقدامات نامشروع، نقض حاکمیت ملی، تجاوز به حقوق دیگران و ترویج آنارشیسم محقق نماید.

در پایان این بیانیه تصریح شده است ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملت ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی و حقوق مسلم خود، این اقدام مغایر با اصول و مقررات اساسی بین المللی را محکوم می کنیم.

گفتنی است نیروهای آمریکایی یک نفتکش تحت تحریم را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کردند.

در گزارش بلومبرگ آمده است: این توقیف در حالی انجام شده که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، طی هفته‌های اخیر لحن خود علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را تندتر کرد و در همین حال احتمال حمله زمینی به ونزوئلا را رد نکرده است.

وزارت خارجه ونزوئلا نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، توقیف یک نفتکش حامل نفت این کشور توسط نیروهای آمریکایی در آب‌های دریای کارائیب را دزدی دریایی بین‌المللی خواند و آن را به‌ شدت محکوم کرد.

..............................

