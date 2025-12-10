واشنگتن میزبان کنفرانس حامیان اسرائیل با حضور ۳۰ کشور شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فعالیتهای کنفرانس سالانه مؤسسه «حامیان اسرائیل» (IAF) در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا با مشارکت نمایندگان پارلمان، مسئولان دولتی، رهبران دینی و کارشناسان سیاسی از بیش از ۳۰ کشور آغاز شد.
این کنفرانس که از ۹ تا ۱۱ دسامبر(۱۸ تا ۲۰ آذر) برگزار میشود، به مدت ۳ روز ادامه دارد و شرکتکنندگان در آن بر همکاریهای قانونگذاری بینالمللی، بررسی چالشهای جهانی پیشِروی اسرائیل، افزایش یهودستیزی و همچنین مسائل امنیت منطقهای تمرکز خواهند کرد.
هیئتهای شرکتکننده از قارههای اروپا، آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی حضور دارند و جلسات غیرعلنی و دیدارهایی با مقامهای ارشد آمریکایی و اعضای کنگره آمریکا، برگزار میکنند.
در طول کنفرانس، جلسات به بررسی افزایش جهانی یهودستیزی، تهدیدهای منطقهای و فرصتهای همکاری دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل، میپردازند.
این کنفرانس با مراسمی به پایان میرسد که در آن از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، به دلیل آنچه مؤسسه، کمک به تقویت امنیت و جایگاه بینالمللی اسرائیل مینامد، تجلیل خواهد شد.
مؤسسه برگزارکننده اعلام کرده است که هدف کنفرانس امسال برجسته کردن گستردگی شبکه بینالمللی آن است؛ شبکهای که بیش از ۱۶۰۰ نماینده پارلمان از ۶۴ کشور را دربر میگیرد.
«جوردانا مِکمیلان» مدیر شاخه آمریکایی مؤسسه، گفت: برگزاری این کنفرانس در واشنگتن، فرصتی فراهم میکند تا قانونگذاران کشورهای مختلف به طور مستقیم با اعضای کنگره دیدار کرده و ائتلافهای قویتر و همکاری هماهنگتری ایجاد کنند.
