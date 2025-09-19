آمریکا در پی فروش حدود ۶ میلیارد دلار تسلیحات به اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک روزنامهٔ آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در پی کسب موافقت کنگره آمریکا برای فروش تسلیحات به اسرائیل به‌میزان حدود ۶ میلیارد دلار است.

این روزنامه به‌نقل از منابع مطلع نوشت که فروش‌های پیشنهادی شامل قراردادی به‌ارزش ۳.۸ میلیارد دلار برای تحویل ۳۰ فروند هلیکپتر جنگی آپاچی مدل «ای‌اچ-۶۴» است.

بر اساس این گزارش، بستهٔ پیشنهادی همچنین شامل قراردادی به‌ارزش ۱.۹ میلیارد دلار برای فروش ۳۲۵۰ خودروی جنگی پیاده‌نظام ویژهٔ ارتش اسرائیل می‌شود.

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پیش‌تر، در اول مارس اعلام کرده بود که واشنگتن با فروش بمب، تجهیزات تخریب و دیگر تجهیزات نظامی به اسرائیل به‌ارزش حدود ۳ میلیارد دلار موافقت کرده است.

بر اساس اعلام «آژانس همکاری دفاعی و امنیتی» (DSCA) وابسته به پنتاگون، این معامله‌ها به‌صورت فوری به کنگره اطلاع داده شده‌اند و روند ابلاغ اضطراری به‌کار گرفته شده است؛ اقدامی که روند بررسی طولانی‌مدت کمیته‌های تخصصی در مجلس نمایندگان و سنا را دور می‌زند.

