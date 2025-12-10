پیشبرد طرح ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش با وجود اعتراض مسلمانان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت اتریش روز سهشنبه اعلام کرد که قصد دارد لایحه ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال را در مدارس تصویب کند؛ اقدامی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری و مخالفت جامعه مسلمانان این کشور روبهرو شده و احتمال دارد در دادگاه قانون اساسی نیز لغو شود. این طرح در شرایطی مطرح میشود که دولت جدید اتریش از وین (پایتخت اتریش) سیاستهای ضد مهاجرتی را یکی از محورهای اصلی برنامه خود قرار داده و منتقدان آن را تشدیدکننده اسلامهراسی میدانند.
ائتلاف حاکم که از سه حزب میانهرو تشکیل شده و پس از ناکامی حزب راست افراطی «آزادی» در تشکیل دولت بر سر کار آمده است، طی روزهای آینده بررسی این لایحه را در پارلمان آغاز میکند. یانیک شِتی، رئیس فراکسیون حزب لیبرال «نِئوس»، در نشست مطبوعاتی مشترک با نمایندگان دو حزب دیگر مدعی شد این ممنوعیت اقدامی «برای حمایت از آزادی دختران» است و نه اقدامی علیه اسلام. وی گفته است این طرح میتواند تا ۱۲ هزار کودک را تحتتأثیر قرار دهد.
در مقابل، «جماعت دینی اسلامی اتریش» ـ نهاد رسمی نمایندگی مسلمانان کشور ـ با رد این سیاست، آن را نقض آشکار آزادیهای بنیادین دانسته و هشدار داده است که چنین ممنوعیتی حقوق شهروندی مسلمانان را هدف قرار میدهد. منتقدان همچنین این رویکرد دولت را در راستای موج اسلامستیزی و سیاستهای تبعیضآمیز اروپا تحلیل میکنند.
فعالان مدنی تأکید دارند که تلاش دولت اتریش برای تحمیل محدودیت مذهبی، در چارچوب سیاستهای کلی غرب برای فشار بر جوامع مسلمان قابل ارزیابی است؛ سیاستهایی که همزمان با حمایت بیقید و شرط آنان از جنایات رژیم صهیونیستی، تناقض آشکار مدعیان «آزادی» را آشکار میسازد. بررسی این لایحه در پارلمان طی هفته جاری ادامه خواهد یافت.
...........
پایان پیام
نظر شما