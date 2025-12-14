به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری «واللا» رژیم صهیونیستی در گزارشی به قلم امیر بوخبوط، خبرنگار نظامی خود، مدعی شد که فشارهای مستقیم ایالات متحده مانع اجرای عملیات گسترده ارتش اسرائیل علیه حزب‌الله در عمق لبنان از جمله اطراف بیروت شده و تل‌آویو را به سمت عملیات محدود و متمرکز سوق داده است.

بر اساس این گزارش، ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد حزب‌الله طی ماه‌های اخیر با حمایت مالی ایران به ارزش صدها میلیون دلار، به سرعت در حال بازسازی توان نظامی خود است.

با وجود این، مخالفت آشکار واشنگتن مانع از گسترش عملیات اسرائیل شده و ارتش مجبور به اجرای حملات هوایی و زمینی در جنوب لبنان شده است.

برخی فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل خواستار عملیات چندروزه برای ضربه زدن به توان حزب‌الله بودند، اما این رویکرد به دلیل ملاحظات سیاسی و ترس از برخورد با آمریکا کنار گذاشته شد.

منابع نظامی به «واللا» گفته‌اند سطح سیاسی اسرائیل بیشتر از درگیری با حزب‌الله، از تقابل با آمریکا هراس دارد؛ از همین رو اهداف با دقت انتخاب می‌شوند و دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از شلیک حتی به افراد مشکوک در مرز لبنان صادر شده است.

طبق داده‌های فرماندهی منطقه شمالی ارتش اسرائیل، از ابتدای نوامبر (آبان ۱۴۰۴) تاکنون ۲۸ عضو حزب‌الله در حملات هوایی و زمینی کشته شده‌اند که دست‌کم ۱۵ نفر از آنان از یگان نخبه رضوان بوده‌اند. در میان کشته‌ها نام هاشم علی طباطبائی، رئیس ستاد حزب‌الله، نیز ذکر شده است.

همچنین در حمله به یک مجتمع آموزشی در جنوب لبنان، ۱۳ عضو حماس کشته شدند.

در مجموع طی ۲۳ حمله هوایی و عملیات زمینی، انبارهای سلاح، مراکز آموزش و تأسیسات موشکی حزب‌الله در جنوب لبنان و منطقه بقاع هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.

نیروهای تیپ ۹۱ ارتش اسرائیل نیز عملیات زمینی در روستاهای جنوب لبنان انجام داده و بناهای مورد استفاده حزب‌الله، سلاح‌ها، انبارهای مهمات و تونل‌های قدیمی را نابود کرده‌اند.

رافی میلو، فرمانده منطقه شمالی ارتش اسرائیل، در دیدار با فرماندهان ذخیره بر ضرورت جلوگیری از بازسازی توان حزب‌الله تأکید کرده و هشدار داده حزب‌الله ممکن است عملیاتی غافلگیرکننده مشابه حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) انجام دهد.

در پایان گزارش «واللا» آمده است که نهادهای امنیتی اسرائیل نسبت به توان دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله بدبین هستند و این ناتوانی، صحنه امنیتی در جبهه شمالی را پیچیده‌تر کرده است.

