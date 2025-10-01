  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

انتظار بلندمدت مسلمانان اشتات‌هاگن آلمان برای احداث یک قبرستان ویژه

۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۸
کد خبر: 1733797
انتظار بلندمدت مسلمانان اشتات‌هاگن آلمان برای احداث یک قبرستان ویژه

مسلمانان شهر اشتات‌هاگن آلمان از نبود قبرستان ویژۀ دفن مسلمانان در این شهر که جمعیت زیادی از مسلمانان را در خود جای داده، ابراز گلایه کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه ترک-اسلامی شهر اشتات‌هاگن آلمان سال‌هاست خواستار ایجاد یک قبرستان ویژه مسلمانان در این شهرستان بوده است. با وجود تلاش‌های طولانی، تاکنون این خواسته محقق نشده و مسلمانان تنها می‌توانند در بخشی از گورستان سنت مارتینی دفن شوند که متعلق به کلیسای سنت‌مارتین بوده و به‌طور سنتی برای دفن مسیحیان استفاده می‌شود.

به دلیل مشکلات و پیچیدگی‌های اداری و قانونی، زمان دقیق تحقق این خواسته مسلمانان شهر اشتات‌هاگن آلمان نامشخص است.

طبق گزارش خبرگزاری‌های محلی، جامعه ترک-اسلامی اشتات‌هاگن برای پیشبرد درخواست خود، به پروژه‌ای مشابه در شهر ووپرتال نگاه می‌کند، جایی که یک گورستان مستقل برای مسلمانان ایجاد شده و به عنوان نمونه‌ای قابل الگوبرداری در نظر گرفته می‌شود.

هزاران مسلمان در شهر اشتات‌هاگن آلمان زندگی می‌کنند و نبود گورستان مستقل که بتوان آداب اسلامی را در آن به‌راحتی اعمال کرد، تبدیل به یک معضل بزرگ شده است.

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha