به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه ترک-اسلامی شهر اشتات‌هاگن آلمان سال‌هاست خواستار ایجاد یک قبرستان ویژه مسلمانان در این شهرستان بوده است. با وجود تلاش‌های طولانی، تاکنون این خواسته محقق نشده و مسلمانان تنها می‌توانند در بخشی از گورستان سنت مارتینی دفن شوند که متعلق به کلیسای سنت‌مارتین بوده و به‌طور سنتی برای دفن مسیحیان استفاده می‌شود.

به دلیل مشکلات و پیچیدگی‌های اداری و قانونی، زمان دقیق تحقق این خواسته مسلمانان شهر اشتات‌هاگن آلمان نامشخص است.

طبق گزارش خبرگزاری‌های محلی، جامعه ترک-اسلامی اشتات‌هاگن برای پیشبرد درخواست خود، به پروژه‌ای مشابه در شهر ووپرتال نگاه می‌کند، جایی که یک گورستان مستقل برای مسلمانان ایجاد شده و به عنوان نمونه‌ای قابل الگوبرداری در نظر گرفته می‌شود.

هزاران مسلمان در شهر اشتات‌هاگن آلمان زندگی می‌کنند و نبود گورستان مستقل که بتوان آداب اسلامی را در آن به‌راحتی اعمال کرد، تبدیل به یک معضل بزرگ شده است.

