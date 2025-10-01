به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه ترک-اسلامی شهر اشتاتهاگن آلمان سالهاست خواستار ایجاد یک قبرستان ویژه مسلمانان در این شهرستان بوده است. با وجود تلاشهای طولانی، تاکنون این خواسته محقق نشده و مسلمانان تنها میتوانند در بخشی از گورستان سنت مارتینی دفن شوند که متعلق به کلیسای سنتمارتین بوده و بهطور سنتی برای دفن مسیحیان استفاده میشود.
به دلیل مشکلات و پیچیدگیهای اداری و قانونی، زمان دقیق تحقق این خواسته مسلمانان شهر اشتاتهاگن آلمان نامشخص است.
طبق گزارش خبرگزاریهای محلی، جامعه ترک-اسلامی اشتاتهاگن برای پیشبرد درخواست خود، به پروژهای مشابه در شهر ووپرتال نگاه میکند، جایی که یک گورستان مستقل برای مسلمانان ایجاد شده و به عنوان نمونهای قابل الگوبرداری در نظر گرفته میشود.
هزاران مسلمان در شهر اشتاتهاگن آلمان زندگی میکنند و نبود گورستان مستقل که بتوان آداب اسلامی را در آن بهراحتی اعمال کرد، تبدیل به یک معضل بزرگ شده است.
...............
پایان پیام
نظر شما