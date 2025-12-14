اهانت به قرآن در شهر پلانو ایالت تگزاس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه اقدامات اسلامهراسی در ایالات متحده، یک شهروند آمریکایی در جریان اعتراضات ضداسلامی در ایالت تگزاس، نسخهای از قرآن کریم را در دهان یک خوک قرار داد.
این اقدام در شهر پلانو، واقع در شهرستان کالین ایالت تگزاس رخ داد. ویدئویی منتشرشده در رسانهها و شبکههای اجتماعی نشان میدهد این فرد آمریکایی بر روی یک خودروی شاسیبلند، سر خوکی را در دست دارد که در دهان آن نسخهای از قرآن کریم گذاشته شده است.
رسانههای آمریکایی گزارش دادند که «جیک لانگ» سازماندهنده این تجمع ضداسلامی در پلانو بوده است.
بر اساس تصاویر و گزارشها، جیک لانگ در این تظاهرات خوکی را بلند کرده و آن را «نقطه ضعف اسلام» نامید. او خطاب به مسلمانان گفت: این نقطه ضعف شماست ای مسلمانان!
وی ادامه داد: «ما شما را به جایی که آمدهاید بازمیگردانیم، در حالی که خوکها را در دست داریم و مسیحمان در قلبهایمان».
وبلاگنویسان و فعالان آمریکایی گزارش دادند که این اعتراضات ضداسلامی به سمت مرکز شهرداری پلانو حرکت کرده و شعار میدادند: آمریکا قابل اسلامیزه شدن نیست!
