بازداشت ۲۱ نفر در اعتراضات شهر قیروان تونس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های تونس اعلام کردند که 21 نفر در پی اعتراضات اخیر در استان قیروان بازداشت شدند؛ اعتراضاتی که پس از مرگ جوانی به نام «نعیم البریکی» شکل گرفت. خانواده او مدعی‌اند که وی در جریان تعقیب توسط نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده است.

فوزی المقدم، رئیس شاخه قیروان «انجمن تونسی دفاع از حقوق بشر» گفت: نیروهای امنیتی طی دو روز گذشته 21 نفر را به دلیل مشارکت در اعتراضات بازداشت کردند. معترضان در این اعتراضات اقدام به بستن جاده‌ها و آتش زدن لاستیک‌ها کردند. وی افزود که این نهاد حقوقی دفاع از بازداشت‌شدگان را برعهده خواهد گرفت.

ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جمعه و شنبه شب، در محله علی بای مرکز شهر قیروان، اعتراضات گسترده‌ای رخ داد که با درگیری میان شهروندان و نیروهای امنیتی همراه بود. این اعتراضات پس از مرگ نعیم البریکی (30 ساله) در بیمارستان ابن الجزار القیروان، حدود دو هفته پس از مصدومیتش، شدت گرفت.

یکی از بستگان البریکی در ویدئویی گفت: او هنگام رانندگی با موتورسیکلت به دلیل نداشتن مدارک قانونی از دستور توقف پلیس سرپیچی کرد و تحت تعقیب قرار گرفت. پلیس موتورسیکلت را متوقف کرده و چهار مأمور امنیتی پس از زمین‌گیر شدن البریکی، وی را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که منجر به خونریزی داخلی در سر و شکستگی جمجمه شد.

خواهر او، امانی البریکی، نیز تصویری از برادرش پیش از مرگ منتشر کرد که آثار جراحات شدید بر صورت و سرش را نشان می‌دهد. او تأکید کرد که مأموران امنیتی پس از تصادف، برادرش را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند که نهایتاً باعث مرگ وی شد.

دادستانی قیروان وعده داده است که تحقیقاتی برای روشن شدن ابعاد این حادثه آغاز خواهد شد.

این رخداد در شرایطی صورت می‌گیرد که تونس طی هفته‌های اخیر شاهد افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی بوده است؛ از جمله اعتراضات و اعتصابات در بخش‌های مختلف و فراخوان اتحادیه عمومی کار تونس برای اعتصاب سراسری در ماه آینده. همچنین هزاران نفر در شهر قابس در جنوب کشور خواستار تعطیلی کارخانه شیمیایی شدند که به گفته آنان عامل اصلی آلودگی محیط زیست است.

سازمان‌های حقوق بشری نیز «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس را به استفاده از دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان متهم می‌کنند؛ اتهاماتی که وی قاطعانه رد کرده است.

