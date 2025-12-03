انتقاد شدید اداره دینی مسلمانان اوکراین از دولت درپی بررسی محتوای تلفن همراه نمازگزاران جمعه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ادارۀ دینی مسلمانان اوکراین «اُمّه» نسبت به اقدام مأموران سرویس امنیتی اکراین SBU که در نزدیکی مسجد مرکزی این سازمان «اقدامات امنیتی» انجام دادند واکنش تندی نشان داد. به گفتۀ این نهاد، مأموران با کنترل مدارک نمازگزارانی که برای ادای نماز جمعه وارد مسجد می‌شدند، عملاً در مسیر ورود آنان ایجاد اختلال کردند.

اتحادیۀ زنان مسلمان اوکراین نیز اظهار داشت که مأموران امنیتی حتی زنان مسلمان را متوقف کرده، مورد پرسش قرار داده و در برخی موارد از آنها خواسته‌اند تلفن همراه خود را برای بررسی محتوا تحویل دهند. شاهدان عینی گفته‌اند مأموران هیچ کارت شناسایی، نام یا توضیح قانونی برای این بازرسی‌ها ارائه نکرده‌اند و این اقدام بیشتر به «فشار قهری بر جامعه مسلمان» شباهت داشته است.

ادارۀ «اُمّه» با یادآوری اتهامات بی‌اساس برخی افراد در سال‌های پیش از جنگ—از جمله ادعای ارتباط این اداره با گروه‌های افراطی—تأکید کرد که جامعۀ مسلمانان اوکراین پس از آغاز جنگ با روسیه بارها وفاداری و همراهی خود با کشور را نشان داده‌اند. مقامات این نهاد اعلام کردند: «اصل فعالیت ما خدمت به اوکراین و مسلمانان این کشور است و هیچ ارتباط سازمانی با هیچ نهاد خارجی نداریم.»

«اُمّه» اقدامات SBU را «آسیب‌زننده به جامعه اوکراین و مخدوش‌کنندۀ وجهۀ کشور در عرصۀ بین‌المللی» توصیف کرد.

