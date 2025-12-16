به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروههای مختلفی از مردم پایتخت ونزوئلا، روز شنبه با برگزاری بسیجها و تجمعات گسترده در مناطق پِتاره، ماگایانس دِ کاتیا، لا وگا، لا کونکوردیا و میدان میراندا، خشم و انزجار خود را نسبت به حمله به یک نفتکش حامل نفت خام ملی ابراز کردند؛ رویدادی که موجی از محکومیت عمومی و فراخوانی یکپارچه برای دفاع از منابع راهبردی کشور را بهدنبال داشته است.
از ساعات اولیه صبح، جوامع سازمانیافته مردمی، جنبشهای اجتماعی، کارگران و رهبران محلی در این پنج نقطه کلیدی شهر گرد هم آمدند و راهپیماییهای همزمانی را آغاز کردند که از خیابانهای اصلی و محلههای مردمی عبور کرد. فضای این تجمعات با شعارهای میهندوستانه، پلاکاردها و وحدتی چشمگیر در دفاع از میراث انرژی ملی همراه بود.
در منطقه پِتاره، معترضان بهسوی میدان اصلی پیشروی کردند و در این مسیر، کسبه، رانندگان و سازمانهای مردمی به آنان پیوستند. در ماگایانس دِ کاتیا، خیابانها شاهد حضور پررنگ گروههای اجتماعی محلی بود. در لا وگا، ساکنان و رهبران محلی در گذر از شریانهای مختلف این ناحیه حرکت کردند، و در لا کونکوردیا و میدان میراندا، تجمعات گستردهای با حضور کارگران، دانشجویان و نمایندگان کمونها شکل گرفت.
در جریان این روز، همراهی مقامهای دولتی نیز به چشم میخورد؛ مقامهایی که بر ضرورت نظارت دائمی شهروندان بر داراییهای ملی تأکید کردند. سخنگویان مردمی تصریح کردند که حمله به نفتکش، تعرضی مستقیم به حاکمیت اقتصادی کشور بهشمار میرود و واکنش مردمی نشاندهنده تعهدی خللناپذیر به دفاع از منابع انرژی است.
خبرنگار ابنا در ونزوئلا در گفتوگو با شرکتکنندگان، سطح بالای سازمانیافتگی اجتماعی و مشارکت گسترده شهروندان ونزوئلایی در این رویداد را برجسته کرد.
تصاویر همراه این گزارش توسط عکاس ونزوئلایی، مالوا سوارس، ثبت شدهاند.
........
پایان پیام/
نظر شما